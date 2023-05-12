12.05.2023, 07:27
Сбежавший из больницы мужчина найден в Таллинне
ФОТО: | Õhtuleht
В ночь на вторник, 9 мая, 39-летний мужчина покинул больницу в деревне Ямеяла в Вильяндимаа и поехал на поезде в Таллинн. Полиция просила его помощи и отмечала, что мужчина может быть непредсказуем.
Он невысокого роста, у него темные волосы и татуировки. Когда он вышел из больницы, он был одет в светлые джинсы, темную куртку и яркую шапку с кисточками.
Полиция просила людей, которые его видели или знали, где он находится, не подходить к нему, а сразу звоните в полицию по номеру 112.
Утром 12 мая поступила сообщение, что патрули обнаружили мужчину в Таллинне. Его доставили обратно в больницу.
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