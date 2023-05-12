Второй сезон образовательной программы „Lae end“ ждет ярких учителей физики
До 25 мая все ученики, выпускники, коллеги и работающие в сфере образования руководители, могут выдвигать кандидатуры ярких преподавателей физики основной школы, для участия в образовательной программе „Lae end“. Организаторы программы призывают номинировать учителей и из русскоязычных школ, чтобы поддержать их в переходе на эстонский язык обучения. Кандидатуры учителей можно выдвигать до 25 мая на сайте laeend.ee.
„Для ускорения экономического развития Эстонии и решения задач зеленого поворота нам нужны инженеры для разработки и реализации решений, на которые будет опираться наша экономика в будущем. К сожалению, сегодня не хватает тысяч молодых инженеров, без которых важные для Эстонии проекты могут остаться нереализованными“, - сказал член правления Eesti Energia Райне Пайо. „Я призываю всех замечать и рекомендовать учителей для участия в программе „Lae end“, потому что именно от хороших учителей и вдохновляющих уроков физики зависит подрастающее поколение наших инженеров“.
Лаура Херм, преподаватель физики Ракверской реальной школы и участница первого сезона программы „Lae end“, призывает всех - как учеников, коллег, так и руководство школ - порекомендовать яркого учителя и добавляет, что запись видеопрезентации после получения приглашения в программу может поначалу показаться довольно сложной задачей, но на самом деле это не так уж страшно, к тому же это способствует повышению мотивации к преподаванию. О самой программе Херм говорит так: „Практическое обучение было полезным; особенно ценным был обмен опытом и эмоциями с другими учителями физики. Я сама очень довольна и благодарю организаторов за создание и реализацию такой замечательной программы. Я считаю, что, увлеченный предметом учитель тем или иным способом передает свой энтузиазм ученикам на уроке“.
К началу июля из числа всех номинированных и представивших видеопрезентацию преподавателей будут отобраны десять учителей, которые смогут принять участие в бесплатной образовательной программе, посвящённой эффективным методам обучения физике, использования современных материалов и новшествам в учебной программе. Кроме того, преподаватели смогут обмениваться между собой опытом подготовки многогранного и интересного урока физики, принимать участие в экскурсиях на предприятия, чтобы увидеть практические примеры инженерной профессии, а также совершенствовать навыки публичных выступлений.
По завершении учебной программы участники получат премию в размере среднегодовой заработной платы учителей за 2023 год и современные комплекты для практического преподавания физики, которые смогут использовать у себя в школе.
В прошлом году партнер программы Videoõps в сотрудничестве с десятью учителями физики - участниками образовательной программы „Lae End“ подготовил увлекательные обучающие видеоролики, которые будут интересны как учителям, так и ученикам. С конца прошлого года 20 видеороликов выложены на канале Videoõps в Youtube, и на сегодняшний день они набрали более 20 000 просмотров.
В недавно опубликованном отчете о состоянии сферы образования и науки OSKA отмечается, что в текущем десятилетии дефицит инженеров на рынке труда составит 2/3. В Эстонии около 490 школ. По оценкам, в половине из них отсутствует учитель физики со специальной подготовкой. Согласно отчету OSKA, каждый четвертый учитель физики в школах Эстонии старше 60 лет. Исследования показывают, что 76% учителей не чувствуют, что общество ценит их. Это отражается и в отзывах учеников: 46% учеников заявляют, что учитель преподает свой предмет неинтересно.
Предприятия ABB, Eesti Energia, Fermi Energia, LHV, Nordecon и Metrosert в сотрудничестве с ведущими деятелями сферы образования создали для учителей физики образовательную программу „Lae End“, чтобы сделать современный опыт преподавания доступным для основных школ по всей Эстонии. Партнерами программы являются Эстонское общество физики, Praktikal и Videoõps.
Зарядитесь знаниями, читайте о программе подробнее: www.laeend.ee.