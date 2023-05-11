На полигоне Нурсипалу произошел пожар. Спасатели не могут его тушить и наблюдают со стороны

Руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сообщил, что пожар начался во время выполнения упражнений по стрельбе. „Поскольку там проходят учения по стрельбе, не исключено, что имеются и неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому спасатели не могут идти в эту зону. Они дежурят поблизости и в случае необходимости вмешаются, но в целом опасности для окружающих территорий нет“, — сказал он.