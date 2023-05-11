На полигоне Нурсипалу произошел пожар. Спасатели не могут его тушить и наблюдают со стороны(4)
Руководитель по связям с общественностью Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сообщил, что пожар начался во время выполнения упражнений по стрельбе. „Поскольку там проходят учения по стрельбе, не исключено, что имеются и неразорвавшиеся боеприпасы, поэтому спасатели не могут идти в эту зону. Они дежурят поблизости и в случае необходимости вмешаются, но в целом опасности для окружающих территорий нет“, — сказал он.
Кийк добавил, что обычно пожары потухают сами, но на всякий случай спасатели все-таки проследят за ситуацией. По его словам, насколько велика площадь возгорания, неизвестно. Стрельбище, на котором возник пожар, ограничено рвами, поэтому вероятность распространения огня низкая.
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