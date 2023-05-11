Без России и Беларуси, с пивом за 6 евро и браслетами. Что надо знать о чемпионате мира по хоккею

Матчи группы А примет Тампере (Nokia Arena вместимостью 13 455 зрителей построена за 124 млн евро и открыта в декабре 2021 года), группы В — Рига.

Формула розыгрыша — уже хорошо знакома, она остается прежней на протяжении последних 12 лет (с ЧМ-2012): две группы по 8 команд, далее — плей-офф.

В турнире как всегда принимают участие 16 сборных. По сравнению с ЧМ-2022, в элиту вошли Словения и Венгрия, а выбыли Великобритания и Италия (британцы по итогам ЧМ-2023 в Дивизионе 1А снова вернулись рангом выше).

В следующем году чемпионат мира пройдет в Чехии (Прага и Острава). В 2025-м турнир примут Швеция и Дания, а в 2026-м — Швейцария.

Изначально право на проведение чемпионата получила Россия, турнир должен был пройти с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. 26 апреля 2022 года совет Международной федерации хоккея отозвал у России право на проведение ЧМ-2023, а в мае на ежегодном конгрессе IIHF была одобрена совместная заявка Финляндии и Латвии.

Рижский бюджет ЧМ-2023 составит не более 8 млн евро. Из них 570 000 евро должно профинансировать Рижское самоуправление, 550 000 евро — это поддержка со стороны Латвийского оргкомитета. Госфинансирование в размере 500 000 евро предназначено для оплаты лицензии, 250 000 евро — для проведения конгресса IIHF. Остальные доходы в размере 6 121 580 евро запланированы от продажи билетов в Риге.

Талисманом ЧМ-2023, как и в 2021 году, станет ежик Спайки. Лозунг турнира: „We live the game“ (“Мы живем игрой“).

Кстати, три последних чемпионата мира принимают либо Латвия, либо Финляндия. ЧМ-2021 проходил в Риге (во время пандемии Covid-19 действовали ограничения для команд и зрителей), а ЧМ-2022 — в Хельсинки и Тампере (все решающие игры).

Финляндия будет проводить турнир в десятый раз, Латвия — в третий (ранее в 2006-м и 2021-м). На двух предыдущих были громкие скандалы.

Предварительный этап пройдет с 12 по 23 мая. По итогам круговых турниров в двух группах (по 7 матчей) по четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, для остальных участников турнир завершится. Худшая команда каждой группы вылетит из высшего дивизиона.

Четвертьфиналы (А1—В4, А2—В3, А3—В2, А4—В1) состоятся 25 мая (по два — в Тампере и Риге). Полуфиналы запланированы на 27 мая, финал и матч за третье место — на 28 мая. Полуфиналы и финал состоятся в Тампере.

Матчи предварительного этапа будут начинаться в 12:20, 16:20 и 20:20 (по латвийскому времени, которое совпадает с финским), четвертьфиналы - в 16:20 и 20:20, полуфиналы - в 14:20 и 18:20, финал - в 20:20.

Второй год подряд турнир пройдет без участия сборных России и Беларуси. Международная федерация отстранила эти команды от участия во всех международных турнирах до конца сезона-2023/24.

На трех предыдущих чемпионатах мира в финале неизменно играли Финляндия и Канада. В 2019-м и 2022-м золото брали финны, в 2021-м — канадцы (в 2020-м турнир не проводился). А вот бронзовые призеры каждый год были разные. В 2019 году третье место заняла Россия, в 2021-м — США, в прошлом году — Чехия.

Билеты на ЧМ-2023 в Риге

В Риге матчи первенства пройдут в Arēna Rīga, которая вмещает 10 300 зрителей. В этот раз не действуют ограничения, связанные с коронавирусом. При входе на арену болельщикам нужно предъявить только билеты и удостоверение личности.

Продажа билетов на игровой день (один билет — на 2-3 матча дня) началась с 10 ноября прошлого года, с декабря стали доступны билеты на отдельные матчи турнира.

На сайте iihf.passportix.eu любой желающий может купить билеты на все матчи группы B и на два четвертьфинала, которые пройдут в Риге.