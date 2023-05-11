Без России и Беларуси, с пивом за 6 евро и браслетами. Что надо знать о чемпионате мира по хоккею
В пятницу, 12 мая, стартует 86-й чемпионат мира по хоккею. В этом году турнир принимают две страны — Латвия (матчи состоятся в Риге) и Финляндия (в Тампере). Портал Delfi.lv обобщил наиболее важную информацию по ЧМ-2023.
Место проведение и талисман
Финляндия будет проводить турнир в десятый раз, Латвия — в третий (ранее в 2006-м и 2021-м). На двух предыдущих были громкие скандалы.
Кстати, три последних чемпионата мира принимают либо Латвия, либо Финляндия. ЧМ-2021 проходил в Риге (во время пандемии Covid-19 действовали ограничения для команд и зрителей), а ЧМ-2022 — в Хельсинки и Тампере (все решающие игры).
Талисманом ЧМ-2023, как и в 2021 году, станет ежик Спайки. Лозунг турнира: „We live the game“ (“Мы живем игрой“).
Рижский бюджет ЧМ-2023 составит не более 8 млн евро. Из них 570 000 евро должно профинансировать Рижское самоуправление, 550 000 евро — это поддержка со стороны Латвийского оргкомитета. Госфинансирование в размере 500 000 евро предназначено для оплаты лицензии, 250 000 евро — для проведения конгресса IIHF. Остальные доходы в размере 6 121 580 евро запланированы от продажи билетов в Риге.
Изначально право на проведение чемпионата получила Россия, турнир должен был пройти с 5 по 21 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. 26 апреля 2022 года совет Международной федерации хоккея отозвал у России право на проведение ЧМ-2023, а в мае на ежегодном конгрессе IIHF была одобрена совместная заявка Финляндии и Латвии.
В следующем году чемпионат мира пройдет в Чехии (Прага и Острава). В 2025-м турнир примут Швеция и Дания, а в 2026-м — Швейцария.
Состав участников и календарь игр
В турнире как всегда принимают участие 16 сборных. По сравнению с ЧМ-2022, в элиту вошли Словения и Венгрия, а выбыли Великобритания и Италия (британцы по итогам ЧМ-2023 в Дивизионе 1А снова вернулись рангом выше).
Формула розыгрыша — уже хорошо знакома, она остается прежней на протяжении последних 12 лет (с ЧМ-2012): две группы по 8 команд, далее — плей-офф.
На предварительном этапе — две группы по 8 участников.
Группа А: Финляндия, США, Швеция, Австрия, Германия, Дания, Франция, Венгрия
Группа В: Канада, Чехия, Словакия, Швейцария, Латвия, Норвегия, Казахстан, Словения.
Матчи группы А примет Тампере (Nokia Arena вместимостью 13 455 зрителей построена за 124 млн евро и открыта в декабре 2021 года), группы В — Рига.
Предварительный этап пройдет с 12 по 23 мая. По итогам круговых турниров в двух группах (по 7 матчей) по четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, для остальных участников турнир завершится. Худшая команда каждой группы вылетит из высшего дивизиона.
Четвертьфиналы (А1—В4, А2—В3, А3—В2, А4—В1) состоятся 25 мая (по два — в Тампере и Риге). Полуфиналы запланированы на 27 мая, финал и матч за третье место — на 28 мая. Полуфиналы и финал состоятся в Тампере.
Матчи предварительного этапа будут начинаться в 12:20, 16:20 и 20:20 (по латвийскому времени, которое совпадает с финским), четвертьфиналы - в 16:20 и 20:20, полуфиналы - в 14:20 и 18:20, финал - в 20:20.
Второй год подряд турнир пройдет без участия сборных России и Беларуси. Международная федерация отстранила эти команды от участия во всех международных турнирах до конца сезона-2023/24.
На трех предыдущих чемпионатах мира в финале неизменно играли Финляндия и Канада. В 2019-м и 2022-м золото брали финны, в 2021-м — канадцы (в 2020-м турнир не проводился). А вот бронзовые призеры каждый год были разные. В 2019 году третье место заняла Россия, в 2021-м — США, в прошлом году — Чехия.
Билеты на ЧМ-2023 в Риге
В Риге матчи первенства пройдут в Arēna Rīga, которая вмещает 10 300 зрителей. В этот раз не действуют ограничения, связанные с коронавирусом. При входе на арену болельщикам нужно предъявить только билеты и удостоверение личности.
Продажа билетов на игровой день (один билет — на 2-3 матча дня) началась с 10 ноября прошлого года, с декабря стали доступны билеты на отдельные матчи турнира.
На сайте iihf.passportix.eu любой желающий может купить билеты на все матчи группы B и на два четвертьфинала, которые пройдут в Риге.
Билеты на матчи в Риге делятся на четыре категории. На матчи с участием Латвии (групповой этап) стоимость билетов первой категории составляет от 99 до 135 евро (на одну игру), второй — по 89 евро, третьей — по 49 евро, четвертой (стоячие места) — почти по 28 евро.
На матчи других команд цены следующие: первая категория — 89 или 135 евро, вторая — 69 или 85 евро, третья — 29 или 49 евро. На матч Казахстан — Словения самые дешевые билеты можно приобрести за 9 евро, самые дорогие — за 39 евро.
Бесплатный вход на матчи ЧМ-2023 предусмотрен для детей до шести лет (в сопровождении взрослого и не занимая отдельное место). Лицам с ограниченными физическими возможностями в инвалидном кресле и сопровождающим их лицам — скидки.
На стартовый матч Латвия — Канада все билеты распроданы. Поэтому в продажу дополнительно поступило 200 билетов на стоячие места (по 27,70 евро).
На матч второго тура Латвия — Словакия (13 мая) в продаже по интернету доступны билеты первой категории (от 99 до 135 евро). На игру Латвия — Чехия через официальный сайт можно приобрести билеты первой (99-135 евро) и второй категории (89 евро).
По словам организаторов, билеты в Риге на матчи турнира раскупаются в целом нормально. К середине апреля на матчи в Риге было продано 70 тысяч билетов, в Тампере — 180 тысяч билетов.
Единственный в Латвии физический пункт продажи билетов на матчи ЧМ-2023 находится в рижском торговом центре Domina Shopping — официальном партнере турнира. Кстати, до 20 мая в информационном центре Domina Shopping действует акция: при покупке трех билетов четвертый — бесплатно.
Ожидается, что во время чемпионата в Ригу приедут около 25 тысяч любителей хоккея из-за рубежа. Среди иностранцев наиболее активно приобретают билеты болельщики из Чехии, Словакии и Швейцарии.
Внимание! Чтобы попасть на „Арену Рига“, болельщики должны сначала проверить свои билеты, после чего они смогут получить браслет на конкретный матч. Проверка билетов и выдача браслетов начнется за два часа до начала каждого матча, а двери Arēna Rīga будут открываться за час до начала каждого матча.
Пункты выдачи браслетов будут расположены перед входом на территорию арены. Два из них будут расположены на улице Гростонас, еще один — на улице Сканстес.
Флаг Украины будет равнозначен флагу Латвии
На матчи чемпионата мира болельщикам разрешено приносить в арену украинский флаг, причем он будет равнозначен латвийскому флагу, сообщил глава рижского оргкомитета Эдгарс Бунцис.
Флаги России и Беларуси во время чемпионата мира будут запрещены, их не разрешат вывешивать в месте проведения турнира.
Приезд почетного президента IIHF Рене Фазеля, ранее получившего российское гражданство, в Ригу не ожидается.
Фан-зона в Риге
Официальная фан-зона чемпионата мира — только на территории рядом с Arēna Rīga. Она будет работать ежедневно (с 12 по 25 мая включительно).
Фан-зона будет открываться либо с 11.00 (когда в Риге будет проходить по три матча в день), либо с 14.00 (в дни двух матчей), и будет работать до позднего вечера. Пиво в фан-зоне будет стоить 6 евро.
Посетителям фан-зоны будут предложены: прямые трансляции игр чемпионата мира на большом экране, еда, напитки и обширная развлекательная программа с концертами, конкурсами и аттракционами.
В день открытия чемпионата мира в фан-зоне выступит группа Other Boys. В последующие дни также выступят популярные в Латвии группы и музыканты — Aisha, Krēsla, Little Prince, Paper Airplanes, First Course, Grandfather Papyros, Iron Wolf и Deep Violet.
22 февраля в Рижском аэропорту в секторе вылета терминала В7 открылась фан-зона ЧМ-2023, где также можно получить информацию о турнире.
Транспортные ограничения в Риге
В связи с проведением в Риге чемпионата в окрестностях Arena Rīga будут действовать следующие ограничения движения:
1. С 7 мая до 26 мая (включительно) полностью закрыто движение транспорта на участке улицы Гростонас от улицы Малпилс до улицы Яня Дикманя.
2. С 7 до 26 мая запрещена остановка и стоянка транспортных средств:
на улице Яня Дикманя;
на улице Весетас на участке от улицы Я.Дикманя до улицы Малпилс;
на улице Малпилс на участке от улицы Весетас до улицы Сканстес.
В случае необходимости оставленные автомобили будут перемещены на ближайшую стоянку.
3. С 12 мая (с 08.00) до 26 мая (до 08.00) в случае необходимости будет ограничено или закрыто движение транспорта на участке улицы Яня Дикманя от улицы Гростонас до улицы Сканстес. Такие же ограничения будут действовать в указанный период времени на участке улицы Малпилс — от улицы Гростонас до улицы Сканстес.
4. С 8.00 12 мая и до 8.00 26 мая на улице Гростонас и улице Сканстес около места проведения ЧМ по хоккею запрещено движение электрических скутеров, велосипедов, велорикш, электромобилей и конных повозок.
Взятые на прокат электроскутера и велосипеды можно будет припарковать в специально отведенном месте — на тротуаре улицы Гростонас возле улицы Дикманя.
Сборная Латвии
Второй год подряд главным тренером сборной Латвии на чемпионате мира будет Харийс Витолиньш, который в прошлом много лет был ассистентом Олега Знарка в различных командах.
В этот раз в тренерский штаб сборной Латвии включены недавно завершивший карьеру Лаурис Дарзиньш, легендарный Артур Ирбе (тренер вратарей), Артис Аболс, Раймонд Вилкойтс и финн Петери Нуммелин.
В заявку сборной Латвии на чемпионат мира включены 25 игроков — 3 вратаря, 8 защитников и 14 нападающих. По сравнению с ЧМ-2022 в нынешнем составе сборной Латвии — девять новых имен (три нападающих, четыре защитника и два вратаря). Другими словами, осталось 16 из 25 (66%) игроков с прошлого чемпионата мира. Капитаном команды на ЧМ-2023 будет Каспарс Даугавиньш.
В нынешней сборной Латвии всего два дебютанта и еще пять игроков, для которых этот чемпионат мира будет вторым в карьере. Еще для 17 латвийских хоккеистов ЧМ-2023 будет минимум четвертым турниром такого масштаба.
Латвия в стартовом матче сыграет с Канадой (12 мая, 20:20), днем позже — со Словакией (20:20). В третьем туре хозяева проведут матч против Чехии (15 мая, 20:20), далее — против Норвегии (17 мая, 16:20), Словении (19 мая, 16:20), Казахстана (20 мая, 20:20) и Швейцарии (23 мая, 20:20).
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