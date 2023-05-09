Латвия в третий раз принимает чемпионат мира по хоккею. На двух предыдущих были громкие скандалы

Чуть не провалились под лед

Латвия примет чемпионат мира третий раз в истории. Впервые турнир в Риге прошел в мае 2006 года. К тому чемпионату возвели „Арену Рига“ на 10 300 зрителей, а в качестве второй арены временно был перестроен холл „Сконто“ (с трибунами на 8000 мест). Если к новой арене претензий не было, то лед в „Сконто“ оказался не лучшего качества.

Последний матч группы В, в котором встречались сборные Швеции и Швейцарии, завершился вничью. И оставил неприятный осадок. Финальная сирена прозвучала на час позже, чем планировалось ранее, так как во втором периоде лед холла „Сконто“ проломился.

На седьмой минуте второго периода при счете 1:1 команды покинули площадку. Все из-за того, что рядом с одной из скамеек запасных проломился лед. Пока технические службы приводили площадку в порядок, командам пришлось сидеть в раздевалках целый час. Правда, хоккеистам столь длительный отдых пошел только на пользу. Во всяком случае после паузы команды забросили по три шайбы и сыграли вничью — 4:4.

Тогдашний президент федерации хоккея Латвии Киров Липман заявил, что проблема со льдом — не трагедия. Он отметил, что похожие проблемы со льдом имели место и на других чемпионатах мира. Технические работники привели площадку в порядок, но скандал со льдом запомнился надолго.

„Судья сделал все, чтобы мы проиграли“

Сборная Латвии на ЧМ-2006 стартовала с почетной ничьей против чехов (1:1), затем последовало крупное поражение от финнов (0:5) и победа над словенцами (5:1). На втором групповом этапе хозяева потерпели поражение от Канады (0:11). Та игра запомнилась скандальным поведением болельщиков, которые забрасывали лед посторонними предметами, из-за чего игра несколько раз прерывалась.