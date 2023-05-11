Десятки торговых точек столичного центра Ülemiste ищут на лето новых работников

Для более эффективного обмена информацией центр Ülemiste на летний сезон открыл на своем сайте отдельный портал Suveks tööle («На работу летом“), где собрал все предложения о летних вакансиях своих арендаторов. На портале можно подобрать подходящее рабочее место в соответствии с возрастом соискателя и предпочитаемой рабочей нагрузкой. Разместили предложения о приеме уже 38 торговых точек.

В последние годы можно было заметить резкий рост интереса к сезонной работе. „Наряду с молодежью дополнительную работу на лето ищут и люди, работающие сезонно, поэтому мы решили добавить на сайт специальный раздел с предложениями о вакансиях. Это упростит поиск работников для магазинов, а самим соискателям также будет удобнее ознакомиться сразу со всеми предложениями о приеме на работу“, – сказала руководитель по ответственному предпринимательству торгового центра Ülemiste Тийа Нымм.

По словам Кайди Каск, руководителя предприятия LPP Estonia OÜ, занимающейся поиском работников на лето, работа на летний сезон в торговом центре является хорошим решением для молодых людей, которые предпочитают гибкий график – чтобы помимо работы оставалось время для пляжного отдыха с друзьями и посещения музыкальных фестивалей. „Лето – идеальная возможность немного отдохнуть и расслабиться, но становится все более заметно, что молодые люди хотят большего и предпочитают использовать это время, чтобы заработать карманные деньги и сделать несколько шагов по карьерной лестнице“, – рассказала она.

В практике LPP бывали и летние работники, которым настолько нравились работа, коллеги и среда, что они выражали желание продолжать работать и по окончании летнего сезона. „Для нас очень важно предлагать возможности развития. Практически каждый год мы сталкиваемся с историями успеха, когда сезонный работник дорастает до руководителя магазином или даже регионального руководителя по продажам“, – добавила Каск.

Ознакомиться со всеми вакансиями, предлагаемыми в центре Ülemiste, можно здесь.

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