Статистика банка: в Эстонии люди покупают всё более дорогие машины

Средняя сумма автокредита за год увеличилась на 23%. И на 28%, если сравнивать со средней суммой два года назад. „Каждый день мы видим, что финансовая безопасность людей достаточно высока и укрепляется их уверенность, поэтому они всё смелее делают новые инвестиции в личное благополучие“, — прокомментировала Йонна Пехтер, руководитель Bigbank Eesti, и добавила, что причиной увеличения сумм кредита, безусловно, от части является также общий рост цен.

За последние недели, по данным Bigbank, количество ходатайств о предоставлении автокредита резко возросло и даже утроилось по сравнению с первыми месяцами года. „Весенние месяцы всегда самые активные на автомобильном рынке, но скачок последних недель всё же совершенно исключительный, похоже, дела в автомобильном секторе идут очень хорошо“, — сказала руководитель Bigbank. Впрочем, по её словам, возможно также, что в преддверии планируемого государством введения автомобильного налога люди хотят успеть совершить свои покупки до очередного повышения цен на новые и подержанные автомобили.

Йонна Пехтер считает, что стремительный рост популярности автокредитов также связан с продолжающимся ростом Euribor. „Проценты по автокредиту фиксированы, поэтому увеличение Euribor не влияет на сумму выплат, к тому же, при сегодняшнем уровне Euribor сами проценты по автокредиту вполне конкурентоспособны. Поскольку процесс покупки подержанного автомобиля с использованием кредита происходит быстро, а сам автомобиль сразу становится собственностью покупателя, покупатель может совершать с ним сделки в течение срока действия кредита. Кроме того, владелец может сам решать, хочет он отдельно оформлять каско или нет, банк этого не требует“, — сказала Пехтер, перечисляя возможные причины быстрого роста популярности автокредита.

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