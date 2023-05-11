Министр здравоохранения и научный совет: после пандемии нельзя бездействовать
На своей первой встрече министр здравоохранения Рийна Сиккут и участники Научного совета пришли к общему мнению: уроки пандемии не должны пройти даром. Чтобы контролировать подобный кризис, Эстонии требуется план готовности к будущим пандемиям. Предполагается, что он будет готов к концу нынешнего года.
На первой встрече министра здравоохранения Рийны Сиккут с Научно-консультативным советом Министерства социальных дел обсуждали документ, которым Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении пандемии COVID-19.
Руководитель Научного совета Тойво Майметс пояснил, что хотя с 5 мая 2023 года COVID-19 больше не является для общественного здравоохранения фактором для объявления чрезвычайной ситуации международного значения (иначе – пандемией), в заявлении Генерального директора ВОЗ содержится задача для руководителей в сфере здравоохранения. „Только в этом столетии уже произошло несколько вспышек коронавирусов: ARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome2002), MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome 2012), SADS-CoV (Swine Acute Diarrheal Syndrome 2016 и 2019) а начиная с 2019 года мы столкнулись с SARS-CoV-2. Чтобы предупредить возникновение паники в случае следующего кризиса, мы должны действовать уже сейчас. Все страны должны проанализировать свои слабых стороны, проявившиеся во время пандемии, и развивать то, в чем они сильны“, – прокомментировал заявление ВОЗ профессор Майметс.
Каждая страна имеет свои особенности, в контексте Эстонии актуальны следующие действия. Необходимо:
Составить план готовности к будущим пандемиям, учитывая уроки кризиса COVID-19.
Продолжать выполнять рекомендации по вакцинации против COVID-19 для наиболее уязвимых групп риска.
Инвестировать в эпиднадзор за инфекционными заболеваниями, сбор и обмен данными.
Развивать навыки коммуникации о рисках и учиться работать с проблемой распространения дезинформации.
Продолжать научные исследования
Министр здравоохранения Рийна Сиккут согласилась с тем, что пока события пандемии еще свежи в памяти, самое время для разработки плана готовности. Наверняка здравоохранение ждут и другие кризисы, а совершенствование управления разными кризисными ситуациями является одним из приоритетов государства. В частности, министр Сиккут подчеркнула необходимость сотрудничества между всеми секторами государственного управления и приведения в порядок законодательной базы. „Сейчас легче заключать договоренности. Спокойно обсудив и обдумав ситуацию, общество будет чувствовать себя увереннее и безопаснее во время следующей пандемии“.
Вице-канцлер по вопросам здравоохранения Министерства социальных дел доктор Хейди Аласепп настроена оптимистично. По ее мнению, полученный в последние годы опыт и результаты сотрудничества сформировали оптимальную базу время для разработки плана обеспечения готовности. Она должна базироваться на знаниях относительно сценариев будущего и формулировании возможностей системы. „Одним из огромных плюсов в работе Научного совета является его нейтральность, а атмосфера сотрудничества, сложившаяся во время пандемии, позволяет нам собрать за столом переговоров все стороны и совместно согласовать требуемые действия“. Доктор Аласепп добавила, что для быстрого реагирования на трансграничные угрозы важное значение имеет участие в международных сетях сотрудничества.
По предварительной оценке, план готовности к пандемии должен быть разработан к концу этого года.
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