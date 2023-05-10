Хельме: препятствовать не прекратим! Заседание Рийгикогу может продлиться всю ночь

При помощи обструкции, то есть тактики затягивания, оппозиция бойкотирует представление разработанных кабмином законопроектов, предусматривающих сокращение семейных пособий и изменение налоговой политики. Уже третий день в этом вопросе нет никаких подвижек, до сих пор не утвержден график работы Рийгикогу на неделю, не говоря уже об обсуждении законопроектов.

„В среду мы провели три заседания совета старейшин Рийгикогу и попробовали найти хоть какие-то точки соприкосновения. Но поскольку цель оппозиции лишь в том, чтобы коалиция не смогла претворить в жизнь свои политические идеи, то это не тот аспект, в котором мы можем искать компромиссы“, - сказал глава фракции Партии реформ в Рийгикогу Эркки Келдо.

„После многочисленных заседаний совета старейшин нам стало ясно, что на данный момент коалиция не готова идти на уступки. Интонация переговоров такова, что они должны получить возможность претворить свои политические желания в жизнь, и точка. Они нам говорят, чтобы мы прекратили препятствовать. Но мы не прекратим!“ - заявил председатель Эстонской консервативной партии Мартин Хельме.

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