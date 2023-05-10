Михаил Кылварт обрисовал выгоды, которые принесет завершение строительства в центре Таллинна(25)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил на вопросы RusDelfi относительно дорожных работ в столице. Почему ремонтируют одновременно сразу несколько объектов, какие возникают непредвиденные обстоятельства и принимаются ли меры, чтобы уменьшить ущерб для бизнеса и окружающей среды.
Будут ли какие-то инициативы для уменьшения пробок в городе? И если такие инициативы планируются, то как быстро они будут воплощены в жизнь?
Калибровка дорожного движения происходит не просто ежедневно, а ежесуточно. Калибруются циклы светофоров, создаются новые направления для общественного транспорта, анализируется ситуация по привлечению регулировщиков дорожного движения. Все эти процессы производятся постоянно.
В то же время следует признать, что при строительстве крупных дорожных объектов, которое сейчас проходит в центре в Таллинна, избежать нарушений дорожного движения невозможно физически. Любая большая строительная работа в центре города влечет за собой перекрытие дорог и, как следствие, возникновение пробок.
Зачем проводить работы одновременно сразу по нескольким объектам в центре города?
По нескольким причинам. Техническая заключается в том, что реализация этих проектов связана с дополнительным внешним финансированием, которое можно реализовать только в определённый период. Проще говоря, если бы мы отказались от этих денег, то нужно было бы отказываться и от определенных объектов. Но даже если бы у нас сейчас был только один крупный объект в центре города, то картина с дорожным движением была бы во многом схожа с сегодняшней. Были бы те же самые пробки и те же самые сложности. При этом, если бы мы реализовывали крупные проекты по очереди, один за другим, то схожая картина наблюдалась бы не год-полтора, а в течение следующих четырех лет, и мы бы жили в этой ситуации в два раза дольше. Более концентрированное проведение работ означает большую сложность, но зато и избавимся мы от нее быстрее.
Есть ли какие-то непредвиденные обстоятельства, которые тормозят дорожные работы? Мы не выбиваются из графика?
Пока мы из графика не выбиваемся. Конечно, возникают вопросы, почему не работают в выходные дни? Почему не работают по ночам? Но город, когда объявляет конкурс на госпоставки, не определяет график работы. Он определяет конечную дату реализации проекта. А работу регулирует уже то предприятие, которое побеждает в конкурсе.
К тому же работа проходит в центре города, и периодически объекты нужно обслуживать, например, обслуживать подъездные пути, нужно заниматься уборкой. Не бывает ситуаций, при которой работа велась бы без перерывов. Работа в выходные и по ночам создала бы дополнительные неудобства для местных жителей, так как возле этих дорог живут люди.
Что касается дополнительных проблем, то они периодически возникают. Например, когда раскопали Йыэ-Пронкси, то оказалось, что расположение трасс не соответствует старым схемам. Очень многие трассы были заложены десятилетия назад. Это, безусловно, осложняет работы, ну и приводит к проблемам. Допустим, когда рабочие натыкаются на газопровод. Такое невозможно предвидеть.
Принимаются ли какие-то дополнительные меры чтобы сократить время дорожных работ?
Мы не можем требовать этого от предприятия. Я думаю, что наш основной интерес заключается в том, чтобы работы проводились в намеченные сроки. Мы не можем дополнительно осложнять жизнь окрестных жителей. Поэтому повторюсь, мы не можем требовать от предприятия работать по выходным или по ночам, хотя бы и потому, что это предполагает задействование дополнительного ресурса. Это еще больше людей, которых может просто не быть.
Какие меры предпринимаются, чтобы уменьшить ущерб для бизнеса и окружающей среды?
Что касается окружающей среды, у нас ведется дополнительный надзор на стройплощадках. Например, мы следим за тем, чтобы мыли колеса. Это нужно для сокращения объема пыли.
Насчет влияния на бизнес – оно в любом случае будет. И здесь разумнее произвести работы быстрее. Во время дорожных работ люди так или иначе стараются избегать центра города. Негде парковать машину, поэтому и нет особого желания ездить в кафе и магазины, которые находятся в центре города.
Если бы мы даже пытались какими-то способами сделать, например, дорогу пошире или организовать дополнительный проезд, то люди бы этого фактически не почувствовали, а негативных эмоций было бы столько же. При этом вся история продлилась бы в два раза дольше.
Почему власти города не могут поставить хотя бы одного регулировщика на кругу ул. Виру, чтобы он не позволял „неопытным“ водителям выезжать и перекрывать 2 ряда движения в сторону Пярнуского шоссе?
Вопрос регулировщиков обсуждается. Будем их задействовать.
Как принимаются решение о необходимости применения на сложных участках регулировщика?
По мере возникновения проблем, то есть те проблемы, которые связаны с недостаточной культурой вождения, их сложно прогнозировать. Если мы видим, что кроме ситуации, связанной с дорожным строительством, возникают ещё и проблемы с культурой вождения, мы решаем направлять дополнительные ресурсы по регулированию дорожного движения.
Вы можете обрисовать ожидаемые экономические выгоды от завершения этих дорожных работ?
Во-первых, по одним и тем же дорогам невозможно ездить десятилетиями, потому что они разрушаются. Перекрёсток Йыэ-Пронкси необходимо привести в порядок.
Во-вторых, мы изменяем городскую среду. Ведь это не просто строительство новой дороги. Это в том числе и дополнительное озеленение. Мы улучшим качество воздуха в центре города.
Когда будет создана более развитая городская среда, в том числе для пешеходов, это послужит дополнительной мотивацией больше находиться в тех местах, которые люди пока стараются быстрее проходить. Это в свою очередь значит, что люди будут приходить в тот самый бизнес, который этого ждёт.
Что касается трамвайной линии. Мы посчитали, что при новой ветке мы сможем переформировать трамвайную сеть в городе, что позволит увеличить общее количество пассажиропотока как минимум на 10%. Таким образом можно будет перераспределить нагрузку и создать новые линии, так как они все между собой взаимосвязаны.
Больше людей будет использовать общественный транспорт, меньше нагрузка для тех же автомобилистов. Не говоря уже о том, что туристы будут меньше использовать такси, если смогут напрямую доехать из аэропорта в порт.
Соответственно, чем больше у нас пассажиропоток в общественном транспорте, тем более рентабельным становится общественный транспорт. И вложение в общественный транспорт становится более выгодным.
Чтобы как можно больше людей пересаживалось на общественный транспорт и на велосипеды – это в интересах автолюбителей в том числе. Чем больше людей будут отказываться от автомобилей, тем легче будет и самим автолюбителям передвигаться по городу.
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