Михаил Кылварт обрисовал выгоды, которые принесет завершение строительства в центре Таллинна

По нескольким причинам. Техническая заключается в том, что реализация этих проектов связана с дополнительным внешним финансированием, которое можно реализовать только в определённый период. Проще говоря, если бы мы отказались от этих денег, то нужно было бы отказываться и от определенных объектов. Но даже если бы у нас сейчас был только один крупный объект в центре города, то картина с дорожным движением была бы во многом схожа с сегодняшней. Были бы те же самые пробки и те же самые сложности. При этом, если бы мы реализовывали крупные проекты по очереди, один за другим, то схожая картина наблюдалась бы не год-полтора, а в течение следующих четырех лет, и мы бы жили в этой ситуации в два раза дольше. Более концентрированное проведение работ означает большую сложность, но зато и избавимся мы от нее быстрее.