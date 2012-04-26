У государства остались миллионы от выделенных на компенсацию средств. Что теперь с ними будет?

Напомним, что в целях смягчения роста цен на энергоносители для бытовых потребителей правительство ввело с 1 октября по 31 марта компенсации трех видов: на электричество, газ и центральное отопление.

Дотация выплачивалась централизованно и автоматически.

Всего на компенсации бытовым потребителям было предусмотрено 154,4 млн евро. За 6 месяцев выплатили почти 109,5 млн евро: 65,7 млн на электроэнергию, 19,2 млн на газ и 24,6 млн на центральное отопление.

Таким образом, в государственной казне осталось от выделенных на дотации средств сумма в 44,9 млн евро.

Как пояснила пресс-секретарь Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе, оставшиеся деньги будут направлены в резерв правительства. На что они могут быть использованы, в министерстве не уточнили.

Если брать в годовом исчислении, то в прошлом году на автоматически выплачиваемые частным и коммерческим потребителям компенсации (за рост цен на энергоносители) было истрачено 158 млн евро.

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