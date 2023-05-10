Внимание, водители! В четверг и пятницу по дорогам будут двигаться военные колонны(3)
В конце этой недели, 11 и 12 мая, из Палдиски в Тапа проследует 16 колонн с военной техникой Великобритании, в каждой из которой будет до 20 машин. Техника прибудет для участия в учениях „Весенний шторм“ (Kevadtorm). Силы обороны призывают всех участников дорожного движения к бдительности и безопасности.
Военные колонны проследуют по маршруту порт Палдиски – Кейла – окружная дорога Таллинна – Нарвское шоссе – Лообу – Имасту – Тапа. График движения техники: 11 мая с 09.00 до 20.00, 12 мая с 09.15 до 18.00. Скорость движения колонн ограничена 70 км/ч, дистанция между машинами – около 100 метров.
Колонны могут замедлить скорость потока, поэтому Силы обороны просят отнестись к этому с пониманием. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузной техникой может повлечь дорожно-транспортное происшествие. Поэтому при движении рядом с колоннами следует сохранять бдительность.
Учения „Весенний шторм“ будут проходить главным образом в Северной Эстонии, в них поучаствует более 14 000 военнослужащих союзников и Эстонии.
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