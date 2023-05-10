Внимание, водители! В четверг и пятницу по дорогам будут двигаться военные колонны

В конце этой недели, 11 и 12 мая, из Палдиски в Тапа проследует 16 колонн с военной техникой Великобритании, в каждой из которой будет до 20 машин. Техника прибудет для участия в учениях „Весенний шторм“ (Kevadtorm). Силы обороны призывают всех участников дорожного движения к бдительности и безопасности.