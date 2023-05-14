Найдите свой дом: 3D-карта Земельного департамента дополнена новыми слоями

Картографическое 3D-приложение Земельного департамента пополнилось тремя новыми слоями данных.

В городах были добавлены аналитические и реалистичные модели растительного покрова, а в Таллинне — полигональная модель центра Нымме.

При трехмерном моделировании растительности на основе обработанных данных авиационного лазерного сканирования были распознаны каждое дерево и куст. В качестве дополнительной информации имеются данные по высоте дерева, диаметру кроны, хвойное это дерево или лиственное, указан год лазерного сканирования. В карту были добавлены почти 7 млн деревьев.

Так как создание 3D-модели полностью автоматизировано, то в данные могли и вкрасться ошибки, например, вместо лиственного дерева может быть указано хвойное. В будущем планируется повышать качество данных и обновлять и расширять их.

Смоделированный лесной покров в картографическом приложении можно отображать в двух различных слоях, которые отличаются друг от друга только использованной 3D-моделью: аналитические модели используют более простые геометрические фигуры, а реалистичные — немного более похожие на природные объекты. Оба слоя подходят для научной работы, а также для принятия решений планирования, в повседневной работе многих образовательных учреждений, волостных самоуправлений, государственных учреждений и т. д.

Представляющая центр таллиннского района Нымме так называемая mesh-модель собрана из тысяч аэрофотографий, сделанных с дрона. Она дает детальный трехмерный обзор района.

Geo3D-стратегия Земельного департамента ставит целью составить в будущем подобные полигональные модели для более обширных территорий, используя собранные с самолета данные.

Карту можно посмотреть здесь.