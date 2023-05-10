Руководитель Таллиннского департамента транспорта покидает должность. Он проработал в учреждении почти 30 лет

„Андрес Харьо внес большой вклад в развитие транспортного движения в городе. В течение периода, когда Харьо являлся руководителем департамента, в Таллинне был внедрен бесплатный общественный транспорт, развивалась его маршрутная сеть, модернизировался транспортный парк таллиннских автобусов и трамваев, а также в городе появились совершенно новые формы мобильности. Благодарю Андреса Харью за долгие годы работы“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Андрес Харьо проработал в Таллиннском департаменте транспорта 28 лет, из которых в качестве руководителя департамента он трудился с 2006 года. Андрес Харьо подал заявление об уходе в понедельник, 8 мая; на сегодняшнем заседании Таллиннской городской управы оно было удовлетворено. Андрес Харьо покинет должность 30 июня, до вступления в должность нового руководителя департамента он продолжит работать в качестве исполняющего обязанности. Сегодня будет объявлен конкурс на должность руководителя Транспортного департамента. Кандидат должен обладать управленческим опытом, а также опытом работы в транспортной сфере.

В Таллиннском департаменте транспорта работает 54 человека, задачей учреждения является развитие таллиннского городского транспорта и организации дорожного движения в целом, а также обеспечение в городе бесперебойного, безопасного и экологичного движения.

„У нас очень высокие ожидания по отношению к новому руководителю Таллиннского департамента транспорта. Мы ищем человека, способного мыслить системно, который внес бы свой вклад в реализацию стратегических целей города. В их числе снижение числа аварий и отсутствие дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом, рост числа пассажиров общественного транспорта, удобное передвижение в городе пешком и на велосипедах. Политика мобильности должна прежде всего исходить из потребностей пешеходов и пассажиров общественного транспорта, а маршрутная сеть должна соответствовать требованиям XXI века. Стратегия для этого создана, первые шаги предприняты и большую роль в том, как эта сфера будет развиваться в дальнейшем, будет играть именно руководитель департамента транспорта“, - добавил Свет.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.