Культура, дешевые стройматериалы и алкоголь: в чем Латвия опережает Эстонию

По выходным в валмиерском Depo слышна эстонская речь. Эстонцы приезжают из Валга, чтобы купить строительные товары. Там есть K-Rauta, но цены выше, говорит Сандра (на фото слева). Другие встреченные Delfi эстонцы, живущие у границы, говорят, что не знают, что в Латвии лучше. Но что дешевле — знают. Алкоголь. „Бальзам, виски, бренди, пиво, вино“, — конкретизирует один из опрошенных. Но в целом, когда они слышат вопрос „В чем Латвия лучше Эстонии?“, на их лицах появляется замешательство. Латвийцы, живущие в Эстонии, отвечают на него увереннее.