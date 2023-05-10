Банк Эстонии: у людей скоро могут возникнуть проблемы с выплатой кредитов(11)
В случае медленного восстановления экономики, у банков может повысится уровень плохих кредитов, сообщил Банк Эстонии в своем свежем обзоре по финансовой стабильности.
Предприятия до сих пор хорошо справлялись с более высокими процентными платежами благодаря хорошим прибылям в прошлые годы, а люди — благодаря низкому уровню безработицы.
В отличие от предыдущих экономических спадов на сей раз существует опасность, что восстановление экономического роста затянется. Дальнейший рос зависит от конкурентоспособности эстонской экономики, которая может быть ослаблена, так как из-за влияния энергетического кризиса и войны доступность компонентов производства ухудшилась, а их цены выросли.
По мнению центробанка Эстонии, банки страны в случае необходимости смогут справится и с более крупными убытками от плохих кредитов, если уровень последних вырастет. У банков существуют хороший буфер капитала, их деятельности способствует и хорошая прибыльность. По оценке Банка Эстонии, требования по капитализации к банкам достаточные, и сейчас нет необходимости предпринимать дополнительные шаги для обеспечения стабильности финансового сектора Эстонии.
Кредитная нагрузка будет намного выше
Уменьшение экономической активности увеличивает для банков риски, связанные с сектором недвижимости.
Выданные девелоперам банковские кредиты и жилищные кредиты в последние годы значительно выросли, и их доля в кредитном портфеле банков превысила 60%.
Рост интрессов влияет на финансовое положение девелоперовских компаний больше, чем в других сферах, так как в этом секторе у кредитных денег более высокая роль в финансировании деятельности.
Ухудшение экономических условий делает часть заёмщиков более уязвимыми еще и потому, что всё большое число новых жилищных кредитов взято в ситуации, когда у людей сформировалась более высокая кредитная нагрузка по сравнению с доходами.
Банк Эстонии считает, что при планировании налоговых изменений стоит учитывать то, как это может повлиять на функционирование финансового сектора и финансирование экономики.
От финансовой прочности банков зависит стабильность финансирования экономики. Прежде всего это проявляется во время экономического кризиса, когда банки могут понести большие кредитные убытки. Если у банков имеется ранее созданный достаточный запас прочности, они могут покрыть возникшие в кризис убытки за счет своего буферного капитала и продолжать в тяжелое время выдачу кредитов.
Поэтому центробанк рекомендует исходить при налогообложении банков из того, чтобы у банков был бы интерес откладывать более крупную прибыль тучных лет в запас, а не направлять всю прибыль на выплату дивидендов собственникам.
К тому же, с точки зрения сбалансированного развития экономики будет полезным, чтобы налогообложение предприятий было максимально однородным. По мнению Банка Эстонии, важно также, чтобы вместе с ростом интрессов (процентов по кредитам) увеличивались бы и выплачиваемые банками проценты по вкладам.
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