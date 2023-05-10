Тысячи сменивших пакет клиентов получили от Eesti Energia неправильные счета

„Раньше у меня на два домохозяйства был заключен договор с Eesti Energia. В апреле я поменял один пакет на Alexela, а другой остался прежним“, — описал ситуацию клиент, который получил двойной счет от поставщика услуг, которым он больше не пользовался.

По его словам, в приложении EE также было видно, что на одном объекте потребления больше нет. „Однако в мае я получил два счета, и приложение снова показало, что я все еще являюсь клиентом Eesti Energia в обоих местах“, — сказал разочарованный клиент.

Delfi Ärileht исследовал этот вопрос и выяснилось, что речь шла о технической неисправности со стороны Eesti Energia. Из-за технической ошибки в базе данных около 2300 клиентов Eesti Energia ошибочно получили неверный счет за электроэнергию за период, когда больше не пользовались услугами энергокомпании.

„Мы сами выявили ошибку, сообщили об этом клиентам и работаем над разрешением ситуации. Мы уже отправили дополнительное подтверждение о расторжении договора всем клиентам, пострадавшим от ошибки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов по телефону 777 4040. Приносим клиентам извинения за причиненные неудобства. Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем“, — сказал руководитель отдела по связям с общественностью Eesti Energia Маттиас Кайв.

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