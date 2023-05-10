ФОТО И ВИДЕО | Утренний час пик обернулся для водителей кошмаром: в центре Таллинна опять большие пробки

Директор по обслуживанию Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Ханнес Фалтен сказал Delfi, что, как только началось строительство трамвайной линии Ванасадама, общественному транспорту стало труднее соблюдать расписание.

„Последние полтора месяца мы ежедневно фиксируем задержки автобусов. Если говорить о закрытии дорог, связанных с проектом Ванасадама, то задержки составляют в среднем 3-6 минут, в часы пик до 15 минут“, — сказал Фалтен.

Город Таллинн рекомендует избегать движения в центре. С новой недели ограничения движения будут введены и на улице Лийвалайя. Работы продлятся до середины октября. Город объявил, что 15 мая на участке между Тартуским шоссе на улице Лийвалайя и улицей Юхкентали Utilitas начнет строительство сетей централизованного холодоснабжения, которые позволят более экологично охлаждать городские здания.

Строительные работы, которые будут проходить в пять этапов до середины октября, приведут к частичному закрытию улицы. Во время строительных работ участникам дорожного движения рекомендуется по возможности избегать движения в центре города.

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