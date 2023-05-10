Наконец-то! В выходные будет по-летнему тепло и солнечно

В среду и четверг Эстония будет находиться во власти высокого давления. Осадков не ожидается, сохранится малооблачная погода, облака большей частью редкие и высокие. Слабый ветер южных направлений. Температура воздуха ночью от нуля до 5, в ночь на четверг от 1 до 7 градусов, на поверхности земли в обе ночи возможны заморозки, температура может опуститься от –1 до –2 градусов. Днем температура повысится от 14 до 19 градусов, на открытом ветру побережье менее 10 градусов.

В пятницу и субботу область высокого давления захватит регион Балтийского моря, погода будет безоблачной и без осадков, лишь днем в некоторых местах появятся облака, но дождя они не принесут. Температура воздуха ночью от 2 до 8, днем от 15 до 20 градусов, на открытом ветру побережье температура будет близка к 10 градусам.

В воскресенье область высокого давления постепенно ослабнет. Облачность увеличится, но осадков не ожидается, кратковременный дождь возможен только в Вирумаа. На материке будет дуть слабый ветер западных направлений, на северном побережье ветер умеренный.

В понедельник область высокого давления продолжит ослабевать, облачность начнет увеличиваться. Ночью местами возможны кратковременные дожди, днем вероятность дождя увеличится повсеместно. На материке будет дуть слабый ветер, на побережье — умеренный ветер в основном восточных направлений. Температура воздуха ночью от 3 до 9, днем от 15 до 20 градусов, во время дождя и на открытом ветру побережье значительно прохладнее.

Во вторник над Эстонией в направлении с юга на север распространится зона низкого давления. Поступающая с юга воздушная масса принесет с собой влагу и тепло. Ночью местами возможны дожди, днем кратковременные дожди пройдут повсеместно. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 16 до 21 градуса, на открытом ветру побережье и во время дождя прохладнее.

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