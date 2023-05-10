Новости Эстонии
10.05.2023, 08:25

Рейтинг партий: отставание ЕКRЕ от реформистов сократилось до минимума

 (1)
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Если еще чуть больше месяца назад отрыв Партии реформ от EKRE в рейтинге политических сил превышал 12 процентных пунктов, то теперь он уменьшился практически до минимума, свидетельствуют данные опросов фирмы Norstat.

Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 23,7%, Консервативную народную партию (EKRE) - 23,2% и Центристскую партию - 16,5% граждан, имеющих право голоса, передает RusERR.

Указанные цифры, обнародованные 10 мая, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 10 апреля по 6 мая были опрошены 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.

Рейтинг Eesti 200 за последнюю неделю снизился с 15,3% до 14,7%. Поддержка Социал-демократической партии снизилась с 9% до 8,5%. Популярность Isamaa уменьшилась с 7,8% до 7,4%.

Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 46,9% респондентов, а оппозиционные - 47,1%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии