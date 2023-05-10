Рейтинг партий: отставание ЕКRЕ от реформистов сократилось до минимума(1)
Согласно последним результатам, Партию реформ поддерживают 23,7%, Консервативную народную партию (EKRE) - 23,2% и Центристскую партию - 16,5% граждан, имеющих право голоса, передает RusERR.
Указанные цифры, обнародованные 10 мая, базируются на совокупных результатах опросов общественного мнения - в период с 10 апреля по 6 мая были опрошены 4000 граждан Эстонии от 18 лет и старше.
Рейтинг Eesti 200 за последнюю неделю снизился с 15,3% до 14,7%. Поддержка Социал-демократической партии снизилась с 9% до 8,5%. Популярность Isamaa уменьшилась с 7,8% до 7,4%.
Коалиционные партии (реформисты, Eesti 200, соцдемы) поддерживают 46,9% респондентов, а оппозиционные - 47,1%.
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