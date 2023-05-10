Совет НКО „Слава Украине“ на время расследования отстранил Йоханну-Марию Лехтме от должности руководителя

В Эстонии действует презумпция невиновности, и этим решением Совет не занимает позицию о виновности Йоханны Марии Лехтме, говорится в пресс-релизе совета НКО.

„Мы инициировали проверку, но, к сожалению, для ее результатов потребуется время. Поэтому мы готовы к всестороннему взаимодействию со следственными органами и будем передавать всю имеющуюся в нашем распоряжении информацию следователям“, — говорится в сообщении совета. „Эти вопросы актуальны для нас с начала марта, к сожалению, совет с его ограниченными правами и возможностями пока не нашел на них ответов “.

„Поэтому мы одобряем возбуждение уголовных дел как в Эстонии, так и в Украине, чтобы правоохранительные органы могли как можно скорее выяснить, были ли пожертвования, отправленные из Эстонии в Украину, использованы не по назначению или нет“.

На основании инициированных процедур совет решил, что с целью обеспечения трудового спокойствия в НКО и во избежание возможного конфликта интересов Лехтме будет отозвана из правления до окончания расследования. На данный момент правление представлено единственным членом – Марикой Приске.

Во вторник, 9 мая, Госпрокуратура инициировала уголовное производство в отношении некоммерческого объединения „Слава Украине“, в рамках которого проверит использование средств, собранных в поддержку Украины. Уголовное производство возбуждено на основании статьи, предусматривающей ответственность за присвоение.

Как пояснила государственный прокурор Трийну Олев, как только появились первые указания на нецелевое использование денег, прокуратура и полиция приступили к анализу информации, поступающей правоохранительным органам.

„Мы анализировали информацию, опубликованную СМИ, поддерживали непосредственный контакт с украинскими коллегами. Собранная информация служит основанием для возбуждения уголовного производства“, - сказала она.