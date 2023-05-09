ФОТО | ДТП в центре Таллинна: Lexus столкнулся с мотоциклистом, тяжело пострадали водители

Полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Тонди в 17.38, где столкнулись легковой автомобиль Lexus и мотоцикл. Оба водителя получили серьезные травмы и были доставлены в больницу на машине скорой помощи. В машине также находилась собака.

„Девушка завершала маневр на красный свет. Мотоциклист ехал по автобусной на зеленый“, - написал очевидец в группе Ez-дуны.

Он описал ситуацию так: „У девушки шок и паника, выбежала с собачкой из машины, увидела пострадавшего и стала орать, собачка в порядке. У мотоциклиста открытый перелом ноги как минимум. Обоих увезли на скорой“.



По словам полиции, собака не пострадала. Друг водителя взял животное под свою опеку. Спасательные службы очистили место происшествия от пожароопасных предметов. Обстоятельства происшествия еще выясняются.

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