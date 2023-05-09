Пропавший в Тарту 28-летний мужчина вернулся домой

Телефон мужчины был выключен, близкие не могли выйти с ним на связь. У близких были основания полагать, что жизнь и здоровье мужчины могут быть в опасности.

Полиция просила всех, кто видел мужчину или имеет информацию о его местонахождении, сообщить об этом по номеру телефона 112.

В среду, 10 мая, полиция сообщила, что мужчина сам вернулся домой и с ним все в порядке.

