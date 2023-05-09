Идаская префектура о 9 мая: в Нарве толкнули человека с украинским флагом. Всего зафиксировано около 40 инцидентов

„9 мая прошлого года в зоне ответственности Идаской префектуры произошло более сотни инцидентов, связанных с символикой. В этом году мы зарегистрировали около 40 случаев правонарушений в Идаской префектуре. Эти события в основном связаны с использованием символики агрессора, например, мы отбирали георгиевские ленточки, которые привязывались к цветам, прикреплялись к одежде или к боковому зеркалу автомобиля“, - рассказал руководитель Нарвского полицейского отделения Индрек Пюви.

„Мы также следим за тем, что происходит в интернете, и особенно в социальных сетях, чтобы предотвратить разжигание ненависти или быстро выявить такие случаи. Около половины зафиксированных случаев поддержки агрессии связаны с социальными сетями. Мы начали производства и в отношении них“, - добавил Пюви.

„Около 15:30 в Нарве толкнули молодого человека с украинским флагом. Полиция сразу же задержала 59-летнего мужчину, обстоятельства произошедшего проверяются. Полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о применении физического насилия. Нападавшего задержали в качестве подозреваемого“, - сообщил Пюви.