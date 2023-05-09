Новости Эстонии
09.05.2023, 18:11

Полиция о 9 мая в Таллинне: заведены несколько дел о проступке, в основном в связи с использованием враждебной символики

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Politsei ja Piirivalveamet | Õhtuleht

По сообщению полиции, обстановка 9 мая в столице была в целом спокойная: Таллинне возбудили несколько дел о проступке, в основном они были связны с использованием враждебной символики. Обнаружены нарушения и в социальных сетях, передает rus.err.

„Если в прошлом году 9 мая мы возбудили 36 дел о проступке, связанных с символикой агрессора, то сегодня было начато пять производств“, - сообщил руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

„Например, мы возбудили дело о проступке по части поддержки и оправдания международного преступления и оскорбления представителя власти в отношении женщины, которая подошла к Бронзовому солдату с цветами цветов российского флага и этими цветами бросила в полицейского“, - отметил Кумм.

„Также мы получили сообщение о том, что на дороге к клубу Hall появилась надпись „ДЕТИ“. В связи с этим мы тоже начали производство по статье о поддержке и оправдании международного преступления“, - добавил Кумм.

Кроме того, возбуждено производство в отношении женщины, оскорбившей сотрудника полиции. Также заведено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка в отношении человека, напавшего на охранника возле Бронзового солдата.

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