Полиция о 9 мая в Таллинне: заведены несколько дел о проступке, в основном в связи с использованием враждебной символики

„Если в прошлом году 9 мая мы возбудили 36 дел о проступке, связанных с символикой агрессора, то сегодня было начато пять производств“, - сообщил руководитель Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм.

„Например, мы возбудили дело о проступке по части поддержки и оправдания международного преступления и оскорбления представителя власти в отношении женщины, которая подошла к Бронзовому солдату с цветами цветов российского флага и этими цветами бросила в полицейского“, - отметил Кумм.

„Также мы получили сообщение о том, что на дороге к клубу Hall появилась надпись „ДЕТИ“. В связи с этим мы тоже начали производство по статье о поддержке и оправдании международного преступления“, - добавил Кумм.

Кроме того, возбуждено производство в отношении женщины, оскорбившей сотрудника полиции. Также заведено уголовное дело по статье о серьезном нарушении общественного порядка в отношении человека, напавшего на охранника возле Бронзового солдата.