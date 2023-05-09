ФОТО | Полиция о ситуации у Бронзового солдата: ударили охранника, заведено уголовное дело(25)
Представитель полиции, дежуривший сегодня у Бронзового солдата, подвел в интервью RusDelfi итоги подходящего к концу дня. По словам полицейского, в целом день прошел спокойнее, чем 9-е мая 2022-го года, но было заведено одно уголовное дело о грубом нарушении общественного порядка.
День близится к концу. Расскажите, как вы его оцениваете? Мирно прошло? Провокации были?
Провокаций не было. По сравнению с прошлым годом гораздо спокойнее. Было зафиксировано всего 5 дел. 4 проступке и одно уголовное дело.
Можете немного поподробнее?
Четыре дела связано с использованием символики, одно уголовное дело - грубое нарушение общественного порядка.
А что конкретно произошло?
Ударили охранника.
Сколько задействовано полицейских?
Много. Гораздо больше, чем каждый день на работе. Очень много народу задействовано. Полиция всегда на таких больших мероприятиях - 9-е мая или другие большие события, - работает в усиленном режиме.
Как долго планируется в таком усиленном режиме работать? До скольких?
Время покажет, посмотрим.
То есть, по обстоятельствам?
Зависит от того, сколько будет народу.