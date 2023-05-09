Президент Карис о создании спецтрибунала: без торжества справедливости прочного мира в Украине не будет

„Агрессор растоптал основанный на правилах международный порядок, грубо игнорируя Устав ООН, международное гуманитарное право и права человека, - сказал президент Карис. - Эстония намерена найти способ привлечь виновных к ответственности“. Президент Карис отметил, что через несколько дней в Таллинне состоится встреча основной группы по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

По словам президента Кариса, недавние распоряжения Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина и Львовой-Беловой дают надежду на то, что справедливость восторжествует. „Они свидетельствуют о решимости бороться с безнаказанностью“, - сказал презиндент Эстонии. Он призвал государства сотрудничать с МУС в исполнении ордеров на арест, поскольку только прекращение безнаказанности поможет предотвратить подобные преступления.

По словам главы эстонского государства, преступление агрессии России является источником всех других преступлений, совершенных в Украине, и вымащивает путь для жестоких массовых преступлений. „Привлечение к ответственности виновных в агрессивной войне против Украины поможет остановить российский цикл агрессии, который мы снова и снова наблюдаем в истории, - сказал он. - Преступление агрессии не может остаться безнаказанным - будь то совершенное в Украине или где-либо еще“.

Президент Карис отметил, что Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в отношении преступления агрессии, совершенного Россией в Украине, поэтому Эстония поддерживает Украину в ее стремлениях и фокусируется на создании трибунала для привлечения к суду виновных в агрессии в Украине. „Наш долг - найти решение, которое не позволит российскому руководству спрятаться за неприкосновенностью личности“, - отметил глава эстонского государства.