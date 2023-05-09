Новости Ида-Вирумаа
09.05.2023, 16:03

ФОТО и ВИДЕО | Нарвитяне пришли посмотреть на концерт через реку

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RusDelfi писал ранее, что в Ивангороде на российском берегу реки Нарвы возле Ивангородской крепости установили сцену и огромный экран, направленный в сторону эстонской Нарвы. Что происходит сейчас на набережной в Нарве?

Для многих нарвитян, судя по комментариям в социальных сетях, концерт на противоположном берегу реки – это возможность вспомнить, как они отмечали 9 мая еще несколько лет назад, до пандемии и начала войны. Для других – непонятная затея соседней страны. Фоторепортаж с места событий поможет лучше понять, что именно происходит на обоих берегах.

Онлайн с места событий:

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