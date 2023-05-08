ФОТО | В Ивангороде установили огромный экран в сторону Нарвы: покажут, как Россия будет отмечать 9 мая

Полиция надеется, что нарвитяне проведут 9 мая достойно, в том числе концерт, намеченный на вторую половину дня, не создаст провокационных ситуаций. За скоплением людей в городском пространстве полиция уже особенно наблюдает. 9 мая она продолжит работать в усиленном режиме.

„Если люди собрались у памятного места, спокойно возлагают цветы, то, конечно, в этом нет никакого нарушения, человек может гулять по городу спокойно там, где он хочет – это же естественно“, – говорит руководитель службы участковых Нарвского отделения полиции Кальмер Янно. К возможным нарушениям общественного порядка полицейские патрули готовы.

Напомним, что за использование враждебной символики предусмотрен штраф до 1200 евро либо тюремное заключение сроком до года. Недопустимы в этот день и публичные мероприятия, исполнение и прослушивание военных песен.

Запрещенных к посещению мест 9 мая в Нарве нет. „Главное, чтобы не использовалась символика страны-агрессора, не было спонтанных встреч, которые могут перерасти в публичное собрание, если кто-то начнет говорить речи, поддерживающие режим агрессора, то полиция сразу вмешается“, – комментирует Янно.

Для многих нарвитян, судя по комментариям в социальных сетях, концерт на противоположном берегу реки – это возможность вспомнить, как они отмечали 9 мая еще несколько лет назад, до пандемии и начала войны. Для других – непонятная затея соседней страны.

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