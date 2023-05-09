Анализ подтвердил: в питьевой воде в Курессааре содержится кишечная палочка

В Департаменте здоровья пояснили, что для определения серотипа колиформных бактерий, выявленных в питьевой воде, дополнительно был проведен ПЦР-анализ, в результате которого было установлено, что речь идет о форме кишечной палочки, которая не является самым токсичным типом, но симптомы заражения которой совпадают с симптомами пациентов из Курессааре.



Отмечается, что за последние сутки количество обращений в отделение неотложной помощи в Курессааре уменьшилось, нормализовалось и количество вызовов скорой помощи. Сама же ситуация полностью не разрешилась, поскольку отвечающая за водоснабжение Kuressaare veevärk AS провела со своей стороны повторное взятие проб и также выявила наличие в них колиформных бактерий. Водопроводная компания продолжает процесс смены воды в трубопроводах и добавляет хлор, чтобы устранить проблему, но прежде, чем источник загрязнения будет окончательно уничтожен, пройдет еще несколько дней.

