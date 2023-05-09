ЧП и криминал
09.05.2023, 14:50

ФОТО | Вспыхнувший в полдень пожар ликвидирован. Причины выясняются

 

Сегодня, 9-го мая, в селе Оллепа (волость Тюри, Ярвамаа) вспыхнул природный пожар. К половине третьего он уже был потушен.

Центр тревоги получил сообщение о возгорании около 13 часов. Спасатели отреагировали на сигнал тревоги большими силами.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, между зданиями бывшего колхоза уже загорелись мусор, хворост и сухая прошлогодняя трава. Из-за сильного ветра под угрозой оказались и соседние здания. Спасателям потребовалось почти 20 тонн воды, чтобы потушить пожар. Он был окончательно ликвидирован в 14.23.

На месте происшествия работали спасатели из Пыльтсамаа, Сууре-Яани и Тюра, а также добровольцы из Имавере. Причина пожара все еще выясняется.

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