ВИДЕО | „Мы уже сделали так, что осенняя сессия Рийгикогу будет сумасшедшей“. Оппозиция продолжает вставлять правительству палки в колеса

В интервью Delfi председатель EKRE Мартин Хельме сказал, что такого масштаба обструкции раньше Рийгикогу не видел, поскольку и ни одно правительство не начинало [работать] столь жестко. Вопрос не в одном законопроекте, а в целом во всех темах: семейные пособия, налоги, Нурсипалу, нетрадиционные семейные ценности и прочее. Пока, по его словам, обструкция не сильно повлияла на правительство, поэтому оппозиция намерена продолжить. Компромиссом может считаться вариант, когда правительство все-таки отложит часть планов.

Хельме отметил, что поданные оппозицией запросы и проекты обеспечили Рийгикогу работой на несколько месяцев вперед. „На самом деле, мы уже сделали так, что осенняя сессия заседаний будет сумасшедшей“, - отметил он и добавил, что если правительство не изменит свой курс, то в ближайшие месяцы Рийгикогу не сможет нормально выполнять свою работу.

Танель Кийк (Центристская партия) в свою очередь назвал неприемлемым планы правительства по урезанию пособия для многодетных семей, которые только недавно были увеличены. „Особенно в ситуации, когда Эстония, к сожалению, находится в глубоком демографическом кризисе. Также мы видим, что правительственный пакет налоговых изменений благоприятен для более состоятельной части общества, но отнимает деньги у пожилых людей и низкооплачиваемых работников, включая семьи, которые теряют дополнительный не облагаемый налогом доход“.

Кийк сказал, что правительства может покончить с обструкцией, отозвав законопроект о сокращении пособий для многодетных семей и сообщив о готовности обсудить налоговые изменения в виде отдельного законопроекта. „Это не значит, что мы поддержали бы эти повышения налогов, но тогда можно будет хотя бы вести переговоры, вносить разные предложения“, - отметил центрист.

Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa) отметил, что, согласно закону о регламенте Рийгикогу, повестка на неделю должна быть утверждена на первом заседании недели, но этого не было сделано. По этой причине утвердить повестку этой недели уже нельзя.