Новости Эстонии
09.05.2023, 12:45

ПРЯМО СЕЙЧАС | В Эстонии отмечают День Европы. Кая Каллас стала „европейцем года“

 (4)

Сегодня, 9 мая, отмечается День Европы. В Таллинне можно принять участие в увлекательной игре по спортивному ориентированию, послушать дискуссию о будущем Эстонии и ЕС, а завершить день мероприятием RoheFest и зрелищным концертом на площади Вабадузе.

За событиями можно наблюдать в прямом эфире!

В этом году звания „Европеец года“ была удостоена премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Данным титулом эстонское представительство Европейской комиссии и Европейское движение отмечают человека или организацию, которые помогли отстаивать европейские ценности, повысить осведомленность эстонцев о Европейском Союзе и сделать Эстонию более заметной в Европе.

В этом году в состав жюри вошли руководитель Международного центра оборонных исследований Индрек Канник, глава Ragn-Sells Кай Реало, обладатель титула „Европеец 2010 года“ и руководитель фонда „Открытая Эстония“ Малл Хеллам, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд и глава эстонского представительства Европейской комиссии Вивиан Лоонела.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии