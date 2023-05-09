ПРЯМО СЕЙЧАС | В Эстонии отмечают День Европы. Кая Каллас стала „европейцем года“(4)
Сегодня, 9 мая, отмечается День Европы. В Таллинне можно принять участие в увлекательной игре по спортивному ориентированию, послушать дискуссию о будущем Эстонии и ЕС, а завершить день мероприятием RoheFest и зрелищным концертом на площади Вабадузе.
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В этом году звания „Европеец года“ была удостоена премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Данным титулом эстонское представительство Европейской комиссии и Европейское движение отмечают человека или организацию, которые помогли отстаивать европейские ценности, повысить осведомленность эстонцев о Европейском Союзе и сделать Эстонию более заметной в Европе.
В этом году в состав жюри вошли руководитель Международного центра оборонных исследований Индрек Канник, глава Ragn-Sells Кай Реало, обладатель титула „Европеец 2010 года“ и руководитель фонда „Открытая Эстония“ Малл Хеллам, главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд и глава эстонского представительства Европейской комиссии Вивиан Лоонела.
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