ЧП и криминал
10.05.2023, 09:50

Убийца женщины-трансгендера объяснил свое злодеяние самозащитой

 (4)
Кирилл Лукин советуется со своим адвокатом Владимиром Садековым.
Кирилл Лукин советуется со своим адвокатом Владимиром Садековым.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела в отношении Кирилла Лукина, убившего в прошлом году в Старом городе трансгендерную женщину, показания давала бывшая девушка Кирилла. В тот роковой день Лукин, расставшись с ней, отправился развеяться в столицу, пишет издание Eesti Päevaleht.

Как следует из показаний Елены*, с Кириллом Лукиным она познакомились за три месяца до того, как в июле 2022 года он совершил убийство. С момента знакомства они были парой, но в конце июня Елена порвала отношения с Кириллом.

По словам девушки, в отношениях с Кириллом бывали разногласия, но они всегда разрешались мирно, и только однажды она стала свидетельницей серьезного конфликта.

Оставить комментарий Читать комментарии (4)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии