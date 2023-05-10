10.05.2023, 09:50
Убийца женщины-трансгендера объяснил свое злодеяние самозащитой(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела в отношении Кирилла Лукина, убившего в прошлом году в Старом городе трансгендерную женщину, показания давала бывшая девушка Кирилла. В тот роковой день Лукин, расставшись с ней, отправился развеяться в столицу, пишет издание Eesti Päevaleht.
Как следует из показаний Елены*, с Кириллом Лукиным она познакомились за три месяца до того, как в июле 2022 года он совершил убийство. С момента знакомства они были парой, но в конце июня Елена порвала отношения с Кириллом.