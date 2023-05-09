ВИДЕО | „Время вышло!“ Спикер Рийгикогу отключил Пыллуаасу микрофон, когда тот говорил о русских. Депутаты от EKRE возмущены

В начале заседания в 15:00 Пыллуаас задал вопрос премьер-министру Кае Каллас, который касался единой эстонской школы: „У русских другой темперамент и манера поведения. Они выходцы из славянского культурного пространства и имеют другое отношение к истории. Их герои не Лембиту и не Яан Тыниссон. Большая часть…“ — сказал Пыллуаас, когда вмешался Хуссар и отметил, что отведенное на выступление время вышло.