09.05.2023, 09:51
ВИДЕО | „Время вышло!“ Спикер Рийгикогу отключил Пыллуаасу микрофон, когда тот говорил о русских. Депутаты от EKRE возмущены(11)
Вчера депутатов от EKRE возмутил поступок спикера Рийгикогу Лаури Хуссара (Eesti 200), который отключил Хенна Пыллуааса от микрофона, ссылаясь на лимит времени.
В начале заседания в 15:00 Пыллуаас задал вопрос премьер-министру Кае Каллас, который касался единой эстонской школы: „У русских другой темперамент и манера поведения. Они выходцы из славянского культурного пространства и имеют другое отношение к истории. Их герои не Лембиту и не Яан Тыниссон. Большая часть…“ — сказал Пыллуаас, когда вмешался Хуссар и отметил, что отведенное на выступление время вышло.