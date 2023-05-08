Не пришел с вечеринки. Полиция ищет пропавшего в субботу молодого человека

В последний раз Тыниса видели в субботу в Тарту, где он был с друзьями на вечеринке. Телефон мужчины выключен. Сегодня Тынис должен был выйти на работу, но не сделал этого.



Рост Тыниса около 180 см, телосложение спортивное, носит усы. В субботу вечером был одет в светло-синюю ветровку и бежевые брюки.



Полиция просит всех, кто видел Тыниса или у кого есть информация о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.