Парламентская комиссия по иностранным делам поддерживает принятие заявления в поддержку вступления Украины в НАТО

По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, государства-члены НАТО уже в 2008 году установили целью вступление Украины в альянс; в прошлом году правительство Украины также подало заявление о вступлении. „Члены комиссии считают, что НАТО должен сделать следующий шаг уже на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле, и дать Украине четкую дорожную карту для вступления“, – сказал он.

Михкельсон добавил, что в ближайшие дни работу над текстом проекта заявления продолжат представители фракций Рийгикогу; общая цель – подготовить проект и направить его в производство уже на этой неделе. Для представления проекта заявления Рийгикогу требуется как минимум пятая часть состава Рийгикогу т. е. по меньшей мере 21 депутат.

С начала прошлого года Рийгикогу выступил с пятью заявлениями и одним обращением в поддержку Украины и с осуждением деятельности России. Последнее заявление Рийгикогу было принято 94 голосами „за“ 22 февраля и было приурочено к годовщине начала полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украине и призвано выразить уважение героическому народу Украины, ведущему самоотверженную борьбу.