Тартуский уездный суд зарегистрировал политическую партию KOOS

Политическая партия под названием „Организация KOOS указывает на суверенитет“ (“Koos organisatsioon osutab suveräänsusele“) была внесена в реестр в понедельник 8 мая, свидетельствуют данные Коммерческого регистра, отмечает RusERR.

Количество членов партии там пока не указано, но, в соответствии с Законом о партиях, для регистрации партия должна насчитывать не менее 500 членов.

Согласно данным Коммерческого регистра, члены правления партии KOOS - Эдуард Федотов, Лейла Ээритс, Алексей Тетерев, Олег Иванов и Юлия Смоли.

Движение „Koos/Вместе“ стало более широко известно на выборах в Рийгикогу, когда один из его ведущих членов Айво Петерсон выдвинул свою кандидатуру на парламентских выборах по списку Объединенной левой партии Эстонии в Ида-Вирумаа и получил 3969 голосов, для получения личного мандата ему не хватило чуть меньше 1000 голосов.

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