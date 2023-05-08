Трагическая авария в Тарту: в отношении пожилого водителя возбуждено уголовное дело

На прошлой неделе на Арукюла теэ в Тарту произошла авария, в результате которой тяжело пострадала женщина и находившийся в коляске ребенок. К сожалению, в субботу ребенок скончался. Его мать по-прежнему находится в больнице в тяжелом состоянии.

По словам представителя Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталя, полиция возбудила уголовное дело по статье 423 пенитенциарного кодекса, рассматривающей нарушение требований движения и эксплуатации транспортных средств по неосторожности, если это повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смерть.

Страж порядка добавил, что у 83-летнего мужчины нет действующих наказаний. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

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