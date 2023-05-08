Правительство одобрило пакет налоговых изменений. Теперь его передадут в Рийгикогу(10)
Правительство одобрило и передаст в Рийгикогу пакет налоговых изменений, которые помогут двигаться в сторону сбалансированного бюджета и покрыть возросшие расходы на оборону.
„Изменения в налогообложении важны, чтобы покрыть наши возросшие расходы на оборону и уменьшить разрыв между доходами и расходами бюджета, - подтвердил также министр финансов Март Вырклаэв. – Новое правительство поставило целью привести бюджет в порядок, а это означает пересмотр расходов и увеличение доходов. Если содержащаяся в пакете налоговых изменений реформа подоходного налога призвана оставлять на руках у людей больше средств, то весь пакет поправок в целом поможет нам покрыть дополнительные расходы на оборону и улучшить позицию государственного бюджета в сравнении со свежим экономическим прогнозом“.
Изменения в Законе о подоходном налоге вводят с 2025 года единый освобожденный от подоходного налога минимум в 700 евро в месяц, или в 8400 евро в год для всех, вне зависимости от уровня доходов. Например, человек, получающий среднюю зарплату размером в 1837 евро, по новой системе будет получать на руки в год на 964 евро больше. „Это будет оставлять больше денег на руках у тех людей, чей безналоговый доход в настоящее время начинает уменьшаться после того, как заработная плана достигает определенного предела. Эта поправка будет оставлять больше средств на руках также у учителей и полицейских, повышение зарплаты которых до сих пор частично съедало уменьшение освобожденного от подоходного налога минимума“, - пояснил Вырклаэв.
Законопроект упраздняет также ряд затратных налоговых льгот, благодаря чему государство планирует изыскать средства на оказание целевой поддержки нуждающимся. Так, с 2024 года больше нельзя будет использовать освобождение от подоходного налога за находящегося на иждивении ребенка и супруга, а также вычитать из облагаемого налогом дохода проценты, выплачиваемые за жилищный кредит.
Подоходный налог как для людей, так и для фирм вырастет с 2025 года до 22 процентов, будет упразднена также 14-процентная льготная ставка для регулярно распределяемой прибыли. С целью увеличения доходов государства и приближения к сбалансированному бюджету с 2024 года до 22 процентов вырастет налог с оборота. По оценке Министерства финансов, рост ставки налога с оборота запланирован в то время, когда экономика, согласно весеннему прогнозу, снова вошла в фазу роста, уверенность населения восстановилась и снова начали расти расходы на потребление. Для того, чтобы уменьшить количество исключений в области налога с оборота, с 2025 года перестанет действовать льготная ставка в 9% для предприятий, предлагающих услуги размещения.
В следующие три года акциз на алкоголь будет расти на 5 процентов в год. В последний раз акциз на алкоголь поднимали в 2018 году. Поскольку с тех пор зарплаты росли в хорошем темпе, это привело к росту доступности алкоголя. Под влиянием росла акцизов в какой-то степени вырастет и поступающий от акцизов доход, но не увеличится доступность алкоголя. А результате повышения акцизов в 2024 году за вино нужно будет платить на 5 центов больше акциза, за пиво и сидр на 1 цент больше, а за водку – на 19 центов больше. Умеренный рост акцизов, по оценке Министерства финансов, не чреват риском активизации пограничной торговли.
Акциз на сигареты и курительный табак в последние годы рос на 5 процентов в год и такими же темпами его планируется повышать в последующие три года. Акциз на курительные жидкости также будет подниматься на 5% в год в течение следующих трех лет.
Законом о налоге на азартные игры будут повышены ставки налогообложения различных видов азартных игр. Действующий 5-процентный налог на дистанционные азартные игры и тотализатор будет поднят в два этапа: до 6 процентов в 2024 году и до 7% в 2026 году. Ставка налога на лотерею и розыгрыши в 2024 году будет повышена с 18 процентов до 22 процентов.
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