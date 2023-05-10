Мониторинг: материальное положение жителей Эстонии стабилизировалось, но уровень стресса остается высоким
В конце марта и начале апреля по поручению Государственной канцелярии и Министерства социальных дел был проведен опрос общественного мнения, который показал, что финансовое благосостояние, экономическая уверенность и удовлетворенность жизнью жителей Эстонии стабилизировались. Чувство безопасности людей, которое снизилось в феврале, снова возросло в марте. Однако, опрос также показал, что высокий уровень стресса по-прежнему сохраняется.
По результатам опроса, 74% респондентов (в том числе 76% эстонцев и 68% жителей других национальностей) считают, что могут справляться или жить комфортно при своих нынешних доходах. Остальные 26% жителей Эстонии (24% эстонцев и 32% жителей других национальностей) испытывают материальные затруднения. Стоит отметить, что в феврале этот показатель составлял 24% (19% эстонцев и 34% жителей других национальностей), а в сентябре — 30% (27% эстонцев и 38% жителей других национальностей).
Результаты опроса показывают, что 54% респондентов чувствуют себя экономически уверенно в отношении следующих шести месяцев (55% в феврале и 46% в декабре). При этом 59% эстонцев и 44% людей других национальностей полностью или почти уверены в своем финансовом благополучии в ближайшем будущем. Чувство безопасности, которое немного снизилось в феврале, к весне восстановилось: 55% жителей Эстонии считают, что наша страна сейчас может чувствовать себя в безопасности (47% в феврале, 55% в декабре), 68% жителей чувствуют себя в безопасности, живя в Эстонии (63% в феврале, 71% в декабре).
В фокусе опроса были вопросы психического здоровья
В то же время, подавляющее большинство людей считает, что их психическое состояние не улучшилось или даже ухудшилось по сравнению с периодом пандемии. „Согласно исследованию, 68 процентов жителей считают, что их психическое здоровье не изменилось со времен пандемии, 21 процент считает, что оно даже ухудшилось, и только 6 процентов респондентов заявили, что их психическое здоровье улучшилось. Это может быть связано, в частности, со стрессом, вызванным агрессией России против Украины, и экономической неопределенностью“, — пояснила руководитель отдела исследований Turu-uuringute AS Вайке Вайну.
Проблемы с психическим здоровьем чаще, чем в среднем, испытывают женщины, люди в возрасте 15–34 лет, включая школьников и студентов, а также люди с экономическими трудностями. Уровень стресса у людей также немного вырос по сравнению с декабрем. За последние 30 дней стресс испытало 78% людей, в том числе 28% — в значительной степени (в декабре эти показатели были соответственно 74% и 27%). Оптимизм в отношении будущего немного снизился по сравнению с осенью. Если в ноябре 62 процента населения ответили, что смотрят в будущее с надеждой и энтузиазмом, то в последнем опросе таких людей было 57 процентов.
А данном опросе общественного мнения большое внимание было уделено психическому здоровью и здоровому образу жизни. 44% респондентов оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее (по сравнению с 48% в предыдущем опросе в ноябре). Как и ожидалось, чаще всего свое здоровье считают хорошим молодые люди (65% среди 15–24-летних), и реже всего — люди в возрасте 65 лет и старше (24%). Опрос, однако, показал, что стресс и симптомы депрессии более распространены в молодых возрастных группах, что указывает на то, что люди оценивают свое здоровье в первую очередь с точки зрения физического здоровья, а не психического.
Кроме того, в ходе опроса были заданы вопросы о том, насколько жители Эстонии удовлетворены своим сном, насколько они физически активны, как часто употребляют алкоголь и наркотики, а также другие вопросы, связанные со здоровьем.
Растущая роль социальных медиа как информационного канала
Поддержка приема украинских военных беженцев с февраля осталась без существенных изменений — 66% (67% в феврале), однако стало больше тех, кто не имеет четкой позиции по этому вопросу.
Предпочтения в отношении информационных каналов также остаются стабильными. Популярность социальных сетей, которые уже второй месяц подряд являются самым популярным источником информации для людей других национальностей, продолжает медленно расти (43% в марте, 44% в феврале и 43% в декабре). Среди эстонцев 30% считают, что социальные медиа входят в тройку самых важных информационных каналов (28% в феврале, 24% в декабре).
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