ФОТО | Городское пространство в трех районах Таллинна изменится. Смотрите проекты!(1)
В рамках проекта „Зелёный след“ подготовлен ряд решений по реорганизации городского пространства, в которых применяется подход тактического урбанизма, позволяющий переосмыслить пространство в районе Мустакиви, в Ласнамяэ, в районе улицы Яама, в Нымме, а также на пересечении улиц Сыле, Ситси, Мадала и Кари в Пыхья-Таллинне.
Публичные презентации проектов, на которые приглашаются все желающие, состоятся: 8 мая, 17.30-19.00 в Ласнамяэ, в Таллинской гимназии Куристику (К. Кярбери, 9); 9 мая, 17.30-19.00 в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и 10 мая, 17.30-19.00 в зале Ныммеского музея (Яама, 18).
С помощью проектов, спланированных по принципам тактического урбанизма, Таллинн намерен улучшить качество городского пространства, сделать публичные объекты и зоны более привлекательными и безопасными, предложить общественности новые возможности для проведения досуга, например для проведения культурных программ, а также создать новые возможности для социализации. „С помощью тактического урбанизма можно протестировать и узнать, какие быстрые и наименее затратные решения подходят для нашего города, поскольку в дополнение к общегородским проектам по озеленению, рассчитанным на длительную перспективу, проект „Зелёный след“ занимается повышением качества городского пространства и в тех местах, где возможно претворить нововведения в жизнь без долгосрочного планирования. Предложенные решения учитывают те идеи и пожелания, которые были озвучены в феврале на встречах с местными городскими активистами. В год Зелёной столицы все три решения будут претворены в жизнь“, - рассказал вице-мэр Владимир Свет.
По мнению президента Союза архитекторов Эстонии Андро Мянда, проект по тактической реорганизации Таллиннского городского пространства делает особенным и то, что он вовлекает в городское планирование молодых талантливых архитекторов. Он отмечает, что именно молодое поколение настойчиво требует создания качественного городского пространства и ведёт город за собой в вопросах экологических нововведений.
С решениями по реорганизации городского пространства можно ознакомиться и выразить своё мнение до 17 мая на домашней странице города Таллинна: www.tallinn.ee/rohejalg
Изменения в городском пространстве претворяются в жизнь в Год зелёной столицы Европы, в рамках проекта „Зелёный след. Их цель – улучшить качество столичных зелёных зон, расширить их и обогатить новыми видами растений, а также повысить качество городского пространства в зонах повышенного общественного интереса и пользования, тестируя новые решения организации публичного пространства.
Таллинн намерен продолжать привносить современные решения в городскую среду и в дальнейшем. Часть решений, подготовленных в этом году будут временными, но подавляющее большинство сохранятся в городе и по прошествии года Зелёной столицы.
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