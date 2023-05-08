ФОТО | Городское пространство в трех районах Таллинна изменится. Смотрите проекты!

Публичные презентации проектов, на которые приглашаются все желающие, состоятся: 8 мая, 17.30-19.00 в Ласнамяэ, в Таллинской гимназии Куристику (К. Кярбери, 9); 9 мая, 17.30-19.00 в общественном центре Пыхья-Таллинна (Кари, 13) и 10 мая, 17.30-19.00 в зале Ныммеского музея (Яама, 18).

С помощью проектов, спланированных по принципам тактического урбанизма, Таллинн намерен улучшить качество городского пространства, сделать публичные объекты и зоны более привлекательными и безопасными, предложить общественности новые возможности для проведения досуга, например для проведения культурных программ, а также создать новые возможности для социализации. „С помощью тактического урбанизма можно протестировать и узнать, какие быстрые и наименее затратные решения подходят для нашего города, поскольку в дополнение к общегородским проектам по озеленению, рассчитанным на длительную перспективу, проект „Зелёный след“ занимается повышением качества городского пространства и в тех местах, где возможно претворить нововведения в жизнь без долгосрочного планирования. Предложенные решения учитывают те идеи и пожелания, которые были озвучены в феврале на встречах с местными городскими активистами. В год Зелёной столицы все три решения будут претворены в жизнь“, - рассказал вице-мэр Владимир Свет.

Проекты по изменению городского пространства разработаны в сотрудничестве Союза архитекторов Эстонии. Авторы Ныммеского проекта: Арви Андерсон, Мари Хунт, Кристиан Тааксалу и Альвин Канарбик. Авторы концепции Ласнамяэской „Улицы-гостиной“: Анна-Рийн Вельнер, Энели Клеэманн, Катарийна Мустасаар, Лилль Вольмер, Мариэ-Анетте Веэсаар, Миа-Мартина Пеил и Саскиа-Эпп Лыхмус. Идею для Пыхья-Таллинна придумывали Керту-Йоханна Йыэсте, Сийм-Танель Тыниссон, Ра-Мартин Пухкан, Юлия Фреуденберг, Элла-Мари Рооси.

По мнению президента Союза архитекторов Эстонии Андро Мянда, проект по тактической реорганизации Таллиннского городского пространства делает особенным и то, что он вовлекает в городское планирование молодых талантливых архитекторов. Он отмечает, что именно молодое поколение настойчиво требует создания качественного городского пространства и ведёт город за собой в вопросах экологических нововведений.

С решениями по реорганизации городского пространства можно ознакомиться и выразить своё мнение до 17 мая на домашней странице города Таллинна: www.tallinn.ee/rohejalg