На этой неделе жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, весенняя кампания по бесплатному приему крупногабаритных отходов является хорошей возможностью провести генеральную уборку дома. „В мае с наступлением тепла обычно устраивают генеральную уборку дома и проводят садовые работы, в связи с этим образуются отходы, которые нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, например, испорченные занавески, карнизы, большие цветочные горшки и тому подобное. Акция по бесплатному приему крупногабаритных отходов позволяет сократить вероятность того, что мусор окажется где-нибудь в лесу. Вещи в хорошем состоянии можно привезти на станции в Пальяссааре и Пяэскюла, чтобы направить их на повторное использование“, - пояснил Вимм.

В марте в рамках такой акции возможностью бесплатно сдать крупногабаритные отходы воспользовались 1424 раза, в общей сложности было сдано 1250 м3 отходов. Для сравнения, за неделю до проведения акции, с 13 по 19 марта, на городские станции было привезено всего лишь 188,08 кубометров мусора.

Вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, но в рамках кампании зарегистрированные жители Таллинна в течение недели могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы - их будут принимать все городские станции по приему отходов.

Станции по приему отходов расположены в Пяэскюла (Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярнамяэ (Ристайа теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Время работы станций по приему отходов, а также информация о приеме прочих отходов на странице www.jaatmejaam.ee С 22 мая 2023 года станция по приему отходов в Рахумяэ будет временно закрыта на ремонт.

За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.

К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.