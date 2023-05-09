На этой неделе жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы
На этой неделе, с 8 по 14 мая, зарегистрированные жители Таллинна могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы, например, такие как сломанная и непригодная к использованию мебель, велосипеды и детские коляски.
По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, весенняя кампания по бесплатному приему крупногабаритных отходов является хорошей возможностью провести генеральную уборку дома. „В мае с наступлением тепла обычно устраивают генеральную уборку дома и проводят садовые работы, в связи с этим образуются отходы, которые нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер, например, испорченные занавески, карнизы, большие цветочные горшки и тому подобное. Акция по бесплатному приему крупногабаритных отходов позволяет сократить вероятность того, что мусор окажется где-нибудь в лесу. Вещи в хорошем состоянии можно привезти на станции в Пальяссааре и Пяэскюла, чтобы направить их на повторное использование“, - пояснил Вимм.
В марте в рамках такой акции возможностью бесплатно сдать крупногабаритные отходы воспользовались 1424 раза, в общей сложности было сдано 1250 м3 отходов. Для сравнения, за неделю до проведения акции, с 13 по 19 марта, на городские станции было привезено всего лишь 188,08 кубометров мусора.
Вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой организованного вывоза отходов и эту услугу можно заказать у обслуживающего район предприятия, но в рамках кампании зарегистрированные жители Таллинна в течение недели могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы - их будут принимать все городские станции по приему отходов.
За один раз житель Таллинна может бесплатно сдать не более трех кубометров крупногабаритного мусора. Это означает, что отходы должны поместиться в прицеп легкового автомобиля. При себе необходимо иметь ID-карту или водительские права. Кампания не распространяется на юридических лиц, в том числе на квартирные товарищества.
К числу крупногабаритных отходов относятся: сломанная, непригодная к использованию мебель и детали мебели (например, диван, стол, полка); ковры и другие напольные покрытия; матрасы; шторы и карнизы; большие цветочные горшки; вешалки для одежды; зеркала; спортивные принадлежности; велосипеды; сломанные лыжи и санки; детские коляски; рождественские ели.
К числу крупногабаритных отходов не относятся: строительный мусор (например, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, обои, валики для краски); опасные отходы (например, пустые банки из-под краски, шифер); проблемные отходы (например, детали автохлама, автопокрышки); металлолом; электроприборы и электроника (например, стиральная машина, телевизор, холодильник, плита); прочие отходы, покрываемые ответственностью производителя.
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