„Он никак не помог, только стоял и курил“. Семилетняя велосипедистка столкнулась с мужчиной на электросамокате

В 17:33 в волости Йыэляхтме Харьюского уезда на велосипедной дорожке возле автобусной остановки Вибелику на встречную полосу выехала семилетняя велосипедистка, которая столкнулась со встречным электросамокатом, которым управлял 48-летний мужчина. Девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

По словам свидетельницы происшествия, девочка отклонилась от разделительной линии буквально на 5-10 сантиметров. „Мужчина на самокате, не сбавляя скорости, на полном ходу влетел в девочку. А после никак не помог, только стоял и курил“,- негодует женщина. Однако на выручку пришли девушка, стоявшая на остановке, и неравнодушные водители машин, которые останавливались и предлагали свою помощь. Свидетельница также утверждает, что влетевший в девочку мужчина вел себя неадекватно и, вероятно, был в состоянии опьянения. „Отец пострадавшей девочки позвонил в полицию, чтобы узнать задержали ли мужчину на самокате и провели ли тест на алкоголь. Ему ответили, что полиция на место происшествия не приезжала и, соответственно, тестов тоже никто не проводил“, - рассказывает свидетельница.

В 19:56 на улице Видевику в Пярну столкнулись два мотоциклиста. 53-летнего мужчину доставили в Пярнускую больницу для проверки состояния здоровья, 42-летнему мужчине оказали первую помощь на месте.

В 22:19 в волости Козе на 46-м километре дороги Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа автомобиль Volvo XC40, которым управлял 45-летний мужчина, столкнулся с автомобилем Volkswagen Caravelle, которым управляла 36-летняя женщина, следовавшая в том же направлении и совершавшая обгон по второй полосе. Volkswagen врезался в дорожное ограждение, а затем съехал с дороги вправо. Точные обстоятельства аварии выясняются. Водитель Volkswagen был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

За сутки было задержано 25 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.

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