А цены все растут: в апреле на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания

По словам руководителя рабочей группы Департамента статистики Виктории Трасанов, в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков, что составило около двух пятых от общего повышения индекса, а также изменения цен, связанные с жильем, что составило от общего повышения индекса одну пятую.

„Поступившее в дома электричество было дороже на 49,4%, тепловая энергия (отопление) — на 15,6%, твердое топливо — на 14,4%, газ был дешевле на 43,4%. С апреля перестали действовать автоматические компенсации цен на электроэнергию и теплоснабжение. Цена на газ упала ниже предела компенсации еще раньше“, — отметила Трасанов.

Из продуктов питания в сравнении с апрелем прошлого года более всего подорожал сахар (86,1%). Какао подорожал на 41,5%, оливковое масло — на 41,4%, соусы — на 40,9%, хлебобулочные изделия — на 35,6% и мясо птицы — на 35,1%. „Бензин был дешевле на 6,2% и дизельное топливо на 12,5%“, — добавила Трасанов.

По сравнению с мартом более всего на индекс потребительских цен повлияли изменения цен, связанные с жильем, которые составили 70% от общего повышения индекса.