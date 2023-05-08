Купить дешево, не выходя из дома! Сегодня в кампании э-понедельник принимают участие около 300 интернет-магазинов

„Все указывает на то, что этот день кампании вновь будет сопровождаться рекордами как по количеству участников, так и по размеру скидок. Э-понедельник превратился в крупнейшую в стране кампанию, в рамках которой предприятия представляют свои лучшие предложения. Поэтому вполне логично, что мы участили проведение кампании и расширили круг участников и ассортимент продукции, чтобы оправдать ожидания и пожелания потребителей, – сказал Тыну Вяэт, исполнительный директор организующего э-понедельник Эстонского союза электронной торговли. – В прошлый э-понедельник оборот интернет-магазинов увеличился по сравнению с обычным днем в 2,5–3 раза – это демонстрирует, что покупателям обеспечены привлекательные специальные предложения“.

Вяэт добавил, что конкуренция в торговле высока, и потребитель все чаще обращает внимание не только на цену, но и на скорость доставки, а также на общее впечатление от покупки: „У наших интернет-магазинов есть свои сильные стороны в сравнении с международными игроками: например, быстрая комплектация и доставка, оперативное общение с клиентами на эстонском языке, а также товары, которые можно отправить в тот же день“.

Кампания э-понедельник продлится с первых секунд 8 мая до полуночи – 23:59. Эстонский союз электронной торговли проверил данные всех участвующих интернет-магазинов, чтобы обеспечить безопасный и удобный шоппинг. Совместная акция эстонских интернет-магазинов э-понедельник проходит четыре раза в год – в марте, мае, сентябре и ноябре.