07.05.2023, 15:53
ФОТО | Не уступил дорогу: нарушение правил ПДД привело к столкновению двух авто(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в 12:30 в Вильяндимаа произошла авария: столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и автомобиль с прицепом Toyota.
ДТП произошло на Вялусте теэ в деревне Вийратси. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Toyota, в результате чего Mitsubishi врезался в прицеп Toyota. Правая сторона Mitsubishi настолько пострадала, что двигаться дальше автомобиль больше не мог.
Люди в результате случившегося не пострадали, далее делом займется страховая фирма.
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