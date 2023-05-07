ФОТО | Не уступил дорогу: нарушение правил ПДД привело к столкновению двух авто

ДТП произошло на Вялусте теэ в деревне Вийратси. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Toyota, в результате чего Mitsubishi врезался в прицеп Toyota. Правая сторона Mitsubishi настолько пострадала, что двигаться дальше автомобиль больше не мог.

Люди в результате случившегося не пострадали, далее делом займется страховая фирма.

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