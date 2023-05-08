А где моя прибавка? Доплаты к пенсии, о которых вы могли не знать: что вам полагается от города и государства?

• пенсии по случаю потери кормильца, но только в том случае, если размер

• пенсии по старости (в т. ч. досрочной и отложенной пенсии по старости);

Надбавка к пенсии за воспитание ребенка может быть прибавлена к следующим пенсиям:

Надбавку к пенсии в размере двух годовых оценок Департамент социального страхования выплачивает, если ваш ребенок родился в промежутке между 31 декабря 1980 и 31 декабря 2012 года, вы растили его не менее восьми лет и за него не начисляли пенсионный стаж.

Так какие же бывают прибавки к пенсии от государства?

„Если же у человека нет возможности посмотреть информацию в интернете, то можно обратиться в Департамент социального страхования, – советует Ксения Репсон-Дефорж. – Это все можно выяснить и при личном общении с консультантом в одном из наших бюро. Они тогда открывают, так сказать, личное дело человека и смотрят предметно“.

Она подчеркивает: размер пенсии рассчитывается в итоге для каждого человека индивидуально с учетом всех нюансов, поэтому сравнивать вот так, только по стажу, не получится.

„Есть надбавки за воспитание ребенка, для репрессированных лиц и ликвидаторов ядерной катастрофы, надбавка для чиновников, для сотрудников службы спасения, – перечисляет специалист. – Если речь идет, например, о таллиннских пенсионерах, то у Таллинна есть и своя надбавка“.

„Пенсия формируется не только на основании трудового стажа, это лишь один из четырех основных компонентов, – комментирует ситуацию представитель Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж. – Я бы посоветовала дамам зайти на портал eesti.ee, где подробно описано, как рассчитываются конкретно их пенсии, и сравнить, в чем разница“.

Пенсии платит Департамент социального страхования, поэтому в поисках истины наша газета обратилась сначала туда.

С 2018 года надбавка к пенсии выплачивается в размере одной годовой ступени (значение годовой ступени 1.04.2021–7,206 евро) за каждого ребенка, воспитываемого не менее 8 лет. Для получения надбавки к пенсии подавать заявление не нужно. Для лиц, чья пенсия назначена до 01.01.2018, получающих засчитываемый для пенсии стаж или надбавку к пенсии за воспитание детей, дополнительная надбавка к пенсии рассчитывается автоматически. Новые пенсионеры получают дополнительную надбавку к пенсии при первом назначении пенсии.

Если в отношении одних и тех же детей несколько лиц имеют право на пенсию по старости на льготных основаниях, они договариваются между собой о том, кто использует это право. Соглашение необходимо оформить в письменной форме (на сайте Департамента социального страхования есть бланки).

Пример 2: Анатолий и Марина были женаты. Анатолий получает пенсию по старости, а Марина – народную пенсию. У них не было общих детей. У Марины двое взрослых детей от предыдущего брака. За воспитание этих детей Марина не получила пенсионный стаж. Дети родились после 1991 года. Анатолий умер. Поскольку Марина всю жизнь была домохозяйкой и получала народную пенсию, после смерти Анатолия она ходатайствовала о пенсии по потере кормильца. Марине была назначена пенсия по потери кормильца на основании стажа мужа. Помимо пенсии по потере кормильца Марина получила надбавку к пенсии за воспитание двух своих детей, поскольку она соответствовала условиям получения надбавки к пенсии.

Пример 1: Петр и Инга были женаты. У них три ребенка. Первая дочь, Карина, родилась в 1979 году, вторая дочь, Кристина, родилась в 1984 году и третий ребенок, Максим, родился в 1992 году. Когда Инга вышла на пенсию, к ее пенсионному стажу было добавлено 2 года за воспитание Карины и 2 года за воспитание Кристины. За воспитание Максима Инга получит надбавку к пенсии, поскольку она занималась воспитанием Максима после 1991 года.

Надбавка к пенсии за воспитание ребенка выплачивается только одному лицу, воспитывающему ребенку, к пенсионно-правовому стажу которого не причислен пенсионный стаж в размере 2 лет на каждого ребенка.

пенсии рассчитан на основании пенсионного стажа кормильца и получатель пенсии отвечает условиям для получения надбавки к пенсии.

• за службу в течение от 26 до 30 лет – 40%;

• за службу в течение от 21 до 25 лет – 25%;

• за службу в течение от 16 до 20 лет – 20%;

• за службу в течение от 10 до 15 лет – 10%;

Если вы работали чиновником, к вашей пенсии по старости положена надбавка:

• за службу в течение более 30 лет – 50%.

• за службу в течение от 26 до 30 лет – 40%;

• за службу в течение от 21 до 25 лет – 25%;

• за службу в течение от 16 до 20 лет – 20%;

• за службу в течение от 10 до 15 лет – 10%;

Если вы работали сотрудником службы спасения, к вашей пенсии по старости вам положена надбавка:

Если вы принимали участие в ликвидации последствий ядерной катастрофы, ядерных испытаний или аварии атомной электростанции, то причинную связь между аварией и болезнью, повлекшей за собой снижение трудоспособности, устанавливает экспертиза Департамента социального страхования.

• вы потеряли трудоспособность в результате ядерной катастрофы, ядерных испытаний или аварии атомной электростанции (вы получите надбавку к пенсии в размере 10% от ставки народной пенсии).

там дети), а также в плену или во время Второй мировой войны в концентрационном лагере или в гетто (вы получите надбавку к пенсии в размере 20% от ставки народной пенсии);

• вы находились в месте заключения или в ссылке (в том числе родившиеся

Вы имеете право на надбавку к пенсии, если:

Пример: если человеку назначена пенсия по старости, и он получает 2 года засчитываемого для пенсии стажа на каждого ребенка за воспитание троих детей, к его пенсии начисляется дополнительная пенсионная надбавка в размере 32,427 евро (4,5x7,206).

Департамент социального страхования выплачивает также надбавку к пенсии тем, кто по состоянию на 1 января 2018 года получал пенсию и к чьему пенсионному стажу уже добавлен стаж за воспитание детей (по 2 года за каждого ребенка). Прибавку платят за тех же детей в размере одной годовой оценки. Заявление для этого писать не нужно.

• OÜ Larseg Consult оказывает услуги помощи с компьютером (обслуживание, ремонт и восстановление или копирование данных) на дому у клиента. Обычная цена вызова – 25 евро, со скидкой будет 20 евро.

• OÜ BCA Autoekspert делает скидку тем, кто получает прибавку к пенсии и в то же время внесен в техпаспорт машины как владелец или ответственный пользователь. Скидка распространяется на кузовные и покрасочные работы, а также обслуживание и ремонт автомобиля. Скидка составляет 10%. Также предприятие предлагает со скидкой в 10% и аренду машины. На парковке Telliskivi 57D абонемент на месяц будет стоить на 4 евро меньше (обычная цена – 36 евро), скидка за день составляет 50 центов (обычная цена 2 евро).

Скидка составляет 10% с каждой покупки, но не более 5 евро в месяц и 60 евро в год.

• Pharma Holding OÜ (Südameapteek) делает скидку на все продаваемые в аптеке товары, кроме рецептурных лекарств и товаров, на которые Südameapteek уже предлагает скидку (товары по кампании и т. д.).

• EUROAPTEEK предлагает скидку на все товары, которые продаются в аптеке, кроме рецептурных лекарств и тех товаров, на которые Euroapteek уже сделал скидку (по кампании и т. д.). Скидка составляет 10% с каждой покупки, но не больше 5 евро за один календарный месяц.

Если вы еще ни разу не пользовались этими льготами для пенсионеров и в этом году достигаете пенсионного возраста, то можете быть уверены: со следующего месяца после вашего дня рождения у вас уже появится право на льготы для столичных пенсионеров.

Помимо пособия ко дню рождения у столичных пенсионеров есть право на различные льготы. Если вы хотите купить что-то подешевле, имеет смысл брать с собой свое пенсионное удостоверение. А иногда достаточно и просто „зеленой карты“, которую используют в общественном транспорте столицы.

• за службу в течение более 30 лет – 50%.

Надбавка к пенсии не выплачивается тем, кто находится на круглосуточном попечении и за кого город Таллинн полностью или частично оплачивает расходы по уходу.

предшествующем календарном году, не соблюдено то условие, что Таллинн должен значиться в регистре народонаселения как место жительства лица по крайней мере по состоянию на 1 января предыдущего календарного года. Следовательно, в 2022 году у Ивана нет права на надбавку к пенсии. Иван имеет право ходатайствовать о надбавке к пенсии в 2023 году в месяц, предшествующий месяцу рождения.

Пример 2: В 2022 году Иван достиг пенсионного возраста. В середине того же года он переехал в Таллинн, и с середины 2022 года его место жительства, согласно регистру народонаселения, находится в Таллинне. Хотя пенсия по старости, в соответствии с условиями, была назначена по крайней мере в

Пример 1: В 2022 году Марию признали нетрудоспособной. Поскольку, согласно регистру народонаселения, с 2018 года она проживает в Таллинне, в 2023 году она имеет право ходатайствовать о надбавке к пенсии в месяц, предшествующий месяцу рождения.

• Заявление нужно подать только один раз, в будущем этого больше делать не потребуется.

• Заявление необходимо первый раз подавать в тот месяц, когда у вас день рождения.

• В год выхода на пенсию нельзя ходатайствовать о пособии. Подать ходатайство нужно на следующий год после выхода на пенсию.

• Ходатайствующий должен являться зарегистрированным жителем Таллинна не менее одного года по состоянию на 1 января года подачи ходатайства о пособии.

Пособие ко дню рождения выплачивается пенсионерам, проживающим в Таллинне, в месяц рождения. Для получения пособия необходимо подать единовременное ходатайство. Размер прибавки в 2023 году – 175 евро.

Маарду

Город поддерживает пенсионеров рядом пособий – например, пособие на лекарства неработающим одиноко проживающим пенсионерам по старости, пособие на уплату земельного налога, компенсация абонентской платы за воду и канализацию одиноко живущим пенсионерам и др.

На Рождество пенсионеры Маарду получают от города в подарок календарь на следующий год и шоколадку, в сентябре картофель, также периодически продуктовые наборы и разовую помощь при необходимости.

Также пенсионерам платят пособие ко дню рождения (по достижению человеком, по данным Регистра народонаселения, 65-летнего возраста и далее ежегодно) – в размере 50 евро.

Нарва

Городское пособие для пенсионеров составляет 25 евро, пособие выплачивают раз в год в период с 01.09 до 30.11

До 2021 г. городское пособие составляло 20 евро. С 2022 г. городское пособие составляет 25 евро.

Миллион евро: за сколько лет его можно заработать?

Работая десятки лет, люди зачастую не задумываются, сколько денег они заработали в совокупности. Аналитики Picodi.com посчитали, за сколько лет жители разных стран могут заработать миллион евро, получая среднемесячную заработную плату по стране.

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего заработают миллион жители Швейцарии – 15 лет и 3 месяца. На втором месте Сингапур с результатом 18 лет и 2 месяца. На 4 месяца дольше должны поработать жители Люксембурга – 18 лет и 6 месяцев. Замыкают пятёрку лидеров США (21 год и 3 месяца) и Исландия (22 года и 5 месяцев)

Эстония занимает 36-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион евро можно за 64 года и 6 месяцев. Литва расположилась на 3 позиции ниже – 39-е место (77 лет и 4 месяца). Соседняя Латвия – на 45-й позиции рейтинга: 88 лет и 11 месяцев работы уйдет на то, чтобы заработать миллион евро.Молдова в этом рейтинге расположилась на 76-м месте (209 лет и 6 месяцев), а Румыния – на 52-м месте (117 лет и 3 месяца).

Более 500 лет потребовалось бы работать жителям Нигерии (554 года), Уганды (559 лет и 8 месяцев), Египта (646 лет и 8 месяцев) и Пакистана (664 года и 6 месяцев).

Методология и источники данных

Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов взяты с сайта numbeo.com, где их собирают тысячи пользователей со всего мира. Для конвертации валют использовали средний курс Google Finance за март 2023 г.

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