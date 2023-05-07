Эстонский город накрыла массовая волна кишечных расстройств. Жителям рекомендуют не употреблять воду из-под крана

„По предварительной информации, это может быть связано с водопроводной водой. Среди заболевших как молодые, так пожилые люди, живущие в Курессааре. Больше общих признаков среди заболевших не выявлено“, — сказал Лайдна газете Maaleht.



„Сегодня утром я отправил в Департамент здоровья имена 21 человека, которые либо побывали в скорой, либо контактировали с нами. После этого добавилось еще много, но мы даже больше не записываем“, — сказал Лайдна. По его словам, к настоящему моменту число пострадавших исчисляется трехзначной цифрой.



Пока неизвестно, насколько массовой будет в итоге заболеваемость. У всех, кто поступил в отделение EMO, были взяты пробы на вирус. „Все анализы на норо-, адено-, рото- и энтеровирусы — отрицательные“, — сказал Лайдна. Медики надеются, что ситуация прояснится в течение 24 часов.



Есть подозрение, что это связано с водопроводной водой, но, по словам Лайдна, ответственные за это лица не могут предположить, каким образом люди могли заразиться через воду.



„До получения более подробной информации следует воздержаться от употребления водопроводной воды. Или хотя бы прокипятить ее“, — советует доктор.



Помощник волостного старейшины Сааремаа Лийс Лепик отметила, что самоуправление получило информацию от EMO и работает над выяснением причины. „Со вчерашнего дня значительно увеличилось количество посещений EMO в связи с диареей и другими кишечными проблемами. Причину сейчас сказать не можем“, — отметила Лепик.



Она добавила, что в четверг в городе произошла серьезная авария водопровода, в результате которой водопровод оказался опустошен и его пришлось наполнять заново. „Мы не знаем, связаны ли эти два события. Эксперты сказали, что физически не должны быть связаны. Но завтра утром мы сможем взять пробы воды и, надеюсь, ситуация прояснится“, — сказала представитель волости.

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