Бабушка отправляется в полет. Какие услуги есть для пожилых людей, которые боятся путешествовать в одиночку?

К похожим выводам пришла и другая группа китайских исследователей. В своем исследовании „Понимание ценности туризма для здоровья пожилых людей и активного старения“ (Understanding the Value of Tourism to Seniors’ Health and Positive Aging, 2021) они отмечают, что туризм может быть одной из составляющих концепции „здорового старения“, при котором пожилые люди остаются активными членами общества, сохраняя хорошее здоровье. Причем

Авторы работы полагают, что поездки могут влиять на продолжительность жизни, поскольку они обеспечивают физическую нагрузку и улучшают психологическое состояние пожилых людей. И поскольку путешествие – это довольно серьезное испытание для мозга, подобный опыт считается хорошей профилактикой деменции.

Китайские ученые обнаружили, что путешественники меньше подвержены смертельным заболеваниям, чем домоседы. В рамках проекта „Опыт туризма и более низкий риск смертности среди пожилых людей в Китае: государственное когортное исследование“ (Tourism experiences and the lower risk of mortality in the Chinese elderly: a national cohort study) в 2021 году были проанализированы данные исследования здоровья более 10 000 человек в возрасте 65 лет и старше, которых в числе прочего опрашивали, как часто они выезжают за пределы своего города или за рубеж. Риск смертности оказался на 27% выше у тех, кто давно не покидал своего города.

Если возраст – за 60, опыта самостоятельных путешествий нет, а в активе всего один язык, это еще не значит, что на дальних поездках можно поставить крест. Ежедневно в путь отправляется множество путешественников почтенного возраста.

Своей печалью поделилась наша читательница Надежда: „Моя дочь после школы уехала учиться в Финляндию, там познакомилась с парнем из Италии и уехала к нему на родину. А внуки, когда выросли, уехали жить еще дальше – в Америку, в Даллас. Я их всех очень редко вижу, потому что, я же понимаю, невозможно тратить каждый отпуск на поездки в Эстонию, когда мир такой большой, интересный и разнообразный. В последнее время внуки все чаще зовут в гости меня – мол, бабушка, приезжай, мы тебе Америку покажем!.. Но как я поеду? Языков я не знаю, на самолете последний раз летала лет сорок назад, еще и слышу плохо. Лететь надо с пересадками. Заблужусь, потеряюсь. Страшно“.

„Пассажир должен связаться с авиакомпанией заблаговременно и принять во внимание, что условия и правила могут отличаться от авиакомпании к авиакомпании. Поэтому, если эта процедура была пройдена с одной авиакомпанией, в следующий раз, когда вы летите другой авиакомпанией, все может немного измениться“, – предупреждает представитель Таллиннского аэропорта.

Затем авиакомпании сами связываются с конкретным аэропортом и заказывают услугу. Плата за услуги ассистента, как правило, включена в стоимость авиабилета.

„При покупке билета на самолет следует сразу же выразить желание получить услугу сопровождения, указав это в онлайн-бронировании, где уточняют потребности пассажира, либо связавшись с авиа-компанией по электронной почте или телефону“, – отмечает Чущенко.

Поскольку авиаперелеты связаны с различными специфическими процедурами (например, проверка безопасности, таможня), а аэропорты, как правило, представляют собой большие и сложные инфраструктуры, в которых иногда бывает непросто ориентироваться даже опытным путешественникам, рекомендуется в каждом конкретном случае оценить, насколько пассажир самостоятелен и не нуждается ли он в компаньоне. Особенно, если существует языковой барьер или человек боится путешествовать в одиночку.

„Качество жизни пожилых людей определенно улучшается, если они могут видеть мир, а снижение стресса, связанного с поездками, приветствуется, – говорит руководитель отдела поддержки клиентов Таллиннского аэропорта Алексей Чущенко. – В каждом аэропорту есть персонал или сервисная компания, которая заботится о пассажирах с особыми потребностями и помогает им. Для заказа этой услуги не обязательно иметь конкретную медицинскую инвалидность, но это может быть любая проблема, которая затрудняет передвижение: например нога/рука в гипсе, трудности при ходьбе по лестнице или необходимость просто попросить о помощи в определенном месте туристического терминала, например для прохождения предполетного досмотра“.

под путешествиями не обязательно подразумевается отдых на дорогих курортах или насыщенная культурная программа. Недолгие поездки к родственникам тоже считаются.

„Наша совместная цель состоит в том, чтобы путешествие для каждого пассажира прошло гладко и комфортно, – отмечает представитель авиакомпании airBaltic. – В то же время следует помнить, что возможности помощи авиакомпаний и аэропортов также ограничены. Запрос необходимой помощи должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до запланированного вылета. Пассажирам с ограниченной подвижностью для рейсов, выполняемых airBaltic, ряд услуг предоставляется бесплатно“.

Важно понимать, что можно заказать такую услугу лишь для рейсов, выполняемых одной авиакомпанией. Если предстоит стыковочный рейс, когда пассажир продолжает путешествие с другим перевозчиком, услугу следует заказывать у каждой компании отдельно. А если авиакомпании такую услугу не предоставляет – в стыковочном аэропорту.

Пожилых пассажиров, оформивших услугу сопровождения пожилого человека, сотрудники авиа-компании встретят по прибытии и сопроводят к встречающей стороне. В случае, если встречающий задерживается, ему перезвонят и сообщат о прибытии рейса.

Пассажирам, которые нужно сопровождение на пути следования из пункта „А“ в пункт „Б“, уделяют особое внимание и на борту. Сопровождаемым пассажирам часто предлагают пересесть в бизнес-класс (при наличии там свободного места) для удобства наблюдения за ними.

Кресло-каталку и другие средства индивидуального перемещения, как правило, авиакомпании берут на борт бесплатно, если в багажном отделении самолета есть свободное место для такого багажа. Необходимые средства индивидуального перемещения, например трость или костыли, разрешается брать в салон.

Во всех аэропортах также есть кресла-каталки для использования между регистрацией и посадкой на борт самолета.

Эта услуга включает в себя сопровождение пожилого человека на всех этапах прохождения паспортного и таможенного контроля внутри аэропорта. В том случае, если рейс с пересадками, пожилого пассажира, оформившего услугу сопровождения в аэропорту, встретит в пункте пересадки представитель авиакомпании, проведет в помещение для ожидания стыковочного рейса или в общий зал для ожидания. Позже сопроводит его до самого выхода на посадку.

Сопровождение сотрудником авиакомпании пожилого человека – одна из предоставляемых авиакомпаниями услуг, которые сегодня довольно востребованы, так как пожилые люди не всегда уверенно чувствуют себя в аэропорту, где постоянно что-то меняется и модернизируется.

„Обязательно сообщите, используете ли вы какие-либо вспомогательные устройства, такие как кресло-коляска, дыхательный или кислородный аппарат. По прибытии в аэропорт свяжитесь с помощником. В аэропорту Хельсинки есть несколько пунктов вызова, где вы можете напрямую связаться с ассистентом по голосовой связи, – говорит специалист по коммуникациям Finnair Хайди Лемметийнен. – Пункты вызова расположены в залах парковки, перед терминалами, в зоне регистрации и на вокзале аэропорта. Вам помогут занять свое место в самолете. Когда вы вернетесь из поездки, вас проводят от самолета до терминала, а оттуда – до парковки, автобусных остановок, железнодорожного вокзала или стоянки такси“.

Юные и самостоятельные

В услуге сопровождения часто нуждаются не только пожилые, но и маленькие пассажиры.

„Мы с мужем в разводе, он живет в Берлине. На каникулы наш 12-летний сын летает к нему, к счастью, из Таллинна есть прямой рейс, – рассказала другая наша читательница. – Отправляя первый раз ребенка в полет одного, я очень волновалась. Но все прошло благополучно, и сейчас сын прекрасно ориентируется в аэропортах обоих городов, так что услуга сопровождения ему не так уж и нужна. Ее приходится заказывать только потому, что таковы правила авиакомпании“.

„Вам обязательно следует уточнить у авиакомпании, могут ли дети от 12 лет

лететь самостоятельно, потому что правила различаются в зависимости от авиакомпании, пункта назначения и гражданства, – говорит руководитель отдела поддержки клиентов Таллиннского аэропорта Алексей Чущенко. – RyanAir, например, такой возможности не предлагает, дети до 16 лет обязаны лететь в сопровождении взрослого. Кроме того, мы рекомендуем обращаться в посольство Эстонии в стране назначения, чтобы узнать, какие законы той или иной страны действуют в отношении путешествующих самостоятельно детей“.

Цены на услуги сопровождения детей в разных авиакомпаниях отличаются, но, например, у AirBaltic услуга сопровождения ребенка стоит от 60 евро в одну сторону.